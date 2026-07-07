Los cambios en el trámite de las licencias profesionales de conducir ya comenzaron a implementarse en la provincia de Buenos Aires.

La nueva normativa, impulsada por el Gobierno de Buenos Aires en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), modifica el procedimiento para obtener las licencias de conducir interjurisdiccionales de las categorías C, D y E.

Si bien la medida alcanza a toda la provincia, el Municipio de Tandil informó cómo se aplicará el nuevo sistema a nivel local, dónde deberán completar el trámite los conductores y cuáles serán los nuevos requisitos para quienes necesiten transportar cargas o pasajeros entre distintas jurisdicciones del país.

Qué cambia entre las licencias jurisdiccionales e interjurisdiccionales

La principal modificación es que ahora existen dos modalidades de licencias de conducir profesionales.

Las licencias jurisdiccionales permiten realizar transporte únicamente dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires. Estos registros continuarán tramitándose en el Centro de Emisión de Licencias de Tandil mediante el procedimiento habitual y llevarán la leyenda “jurisdiccional” para identificar su alcance.

En cambio, las licencias interjurisdiccionales habilitan a trabajar en el transporte de cargas o pasajeros entre distintas provincias, con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o incluso hacia otros países. Para obtenerlas ya no alcanzará con realizar el trámite municipal, sino que será obligatorio cumplir previamente con una serie de evaluaciones y capacitaciones ante prestadores externos autorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Estas modificaciones solo alcanzan a las licencias profesionales y no afectan a las licencias de conducir particulares.

Cambian las licencias profesionales de conducir en Buenos Aires: cómo será el nuevo trámite en Tandil. Fuente: ChatGPT

Cuáles son los nuevos requisitos para obtener una licencia de conducir interjurisdiccional

Quienes soliciten una licencia de conducir profesional interjurisdiccional deberán cumplir con nuevas instancias antes de finalizar el trámite en el municipio.

Los requisitos incluyen:

Realizar una evaluación psicofísica en un prestador habilitado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Completar la capacitación obligatoria correspondiente a la categoría solicitada.

En los casos que corresponda, aprobar una evaluación teórica y práctica.

Presentar la documentación para completar la emisión de la licencia de conducir en el Centro de Emisión de Licencias.

Además, las subclases C1, D1, D2, D3, D4 y E2 podrán tramitarse tanto como licencias jurisdiccionales como interjurisdiccionales, según la actividad que desarrolle el conductor. En cambio, las categorías C2, C3 y E1 serán exclusivamente interjurisdiccionales, por lo que deberán cumplir obligatoriamente con el nuevo procedimiento.

Quienes necesiten iniciar el trámite o recibir asesoramiento pueden acercarse a la Dirección de Habilitaciones, ubicada en la planta alta de la Estación Terminal, de lunes a viernes de 7.30 a 14.

También pueden comunicarse telefónicamente al (249) 444-8342 o escribir al correo electrónico licencias@tandil.gov.ar para solicitar información y consultar el listado de prestadores habilitados.