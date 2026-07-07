Construirán la “Gran Muralla China” de los paneles solares: se podrá ver desde la Estación Espacial Internacional y revolucionará el mercado energético. (Imagen ilustrativa generada con IA)

China avanza con la construcción de la “Gran Muralla Solar”, un proyecto fotovoltaico de 400 kilómetros de largo por un promedio de 5 kilómetros de ancho. Se levanta en el desierto de Kubuqi, en Mongolia Interior.

Dónde está y qué la hace tan grande

La instalación ocupa una franja de dunas al sur del Río Amarillo , entre las ciudades de Baotou y Bayannur. Según el Observatorio de la Tierra de la NASA, sus satélites Landsat siguieron el avance del proyecto desde 2017.

La empresa semiestatal Ordos Energy es la responsable de la obra. El objetivo final, previsto para 2030, es alcanzar una capacidad de 100 gigavatios.

Algunos datos que dimensionan el proyecto:

Extensión: más de 400 km de largo, 5 km de ancho promedio.

Ubicación: desierto de Kubuqi, Mongolia Interior.

Capacidad estimada a 2030: 100 GW, unos 180.000 millones de kWh al año.

Consumo que cubriría: el equivalente al de Beijing, 135.800 millones de kWh anuales.

Operador: Ordos Energy, en actividad desde 2017.

Por qué combate la desertificación además de generar energía

Los paneles no solo producen electricidad. También actúan como barrera contra el viento y reducen la evaporación del agua del suelo. Eso ayuda a frenar la erosión y el ingreso de sedimentos al Río Amarillo, según reportó el proyecto.

Los paneles no solo producen electricidad. También actúan como barrera contra el viento y reducen la evaporación del agua del suelo. (Imagen ilustrativa generada con IA) Generado con IA.

Dentro del complejo también está la planta Junma, con más de 196 mil módulos dispuestos con la silueta de un caballo, que en 2019 obtuvo un récord Guinness por ser la imagen más grande hecha con paneles solares.

China ya lidera la producción solar mundial, con 386.875 MW instalados, el 51% del total global según Global Energy Monitor. España, para dar una referencia, ocupa el cuarto puesto con poco más de 29.000 MW.

En conclusión, la Gran Muralla Solar china combina una escala difícil de dimensionar con un objetivo doble, generar energía limpia y frenar el avance del desierto sobre una de las zonas más pobladas del país.