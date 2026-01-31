Cambia la licencia de conducir y a partir de ahora este es el límite de edad para tener el registro Fuente: Archivo

La licencia de conducir es un documento obligatorio para circular por rutas, calles y autopistas de la Argentina. Su vigencia está directamente vinculada a la edad del conductor y al cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Contar con el registro al día no solo evita sanciones económicas, sino que también es clave para garantizar la seguridad vial. Con el paso de los años, los controles se vuelven más frecuentes y estrictos, especialmente para los conductores de mayor edad.

Según la Ley Nacional de Tránsito y las disposiciones locales, no existe un tope máximo de edad para manejar. Sin embargo, sí hay cambios importantes en la vigencia del carnet y en las condiciones de renovación a partir de determinados rangos etarios.

Qué pasa con la licencia de conducir a partir de los 65 años

En Argentina no se fijó un límite de edad que prohíba manejar un vehículo. Aun así, desde los 65 años la vigencia del registro comienza a reducirse de manera progresiva.

Entre los 65 y los 70 años, la licencia debe renovarse cada tres años. Este cambio busca asegurar que los conductores mantengan las aptitudes necesarias para circular de forma segura.

A partir de los 70 años, la renovación pasa a ser anual. En esta etapa, el trámite queda sujeto a la aprobación de un examen médico que evalúa las capacidades físicas y mentales del solicitante.

Quienes no superen estas evaluaciones no podrán renovar el carnet y, en consecuencia, perderán la habilitación para conducir vehículos.

Vigencia del carnet según la edad del conductor

La duración del registro varía de acuerdo con la edad del titular

Menores de 21 años cinco años de validez para categorías A, B y G

Entre 21 y 65 años cinco años de vigencia

De 65 a 70 años renovación cada tres años

Mayores de 70 años renovación anual con examen psicofísico obligatorio

Desde qué edad se puede obtener la licencia de conducir

La normativa argentina permite tramitar la licencia de conducir desde los 17 años. En estos casos, es obligatoria la autorización de los padres o tutores legales.

Cambia la licencia de conducir y a partir de ahora este es el límite de edad para tener el registro Fuente: Archivo

Esta habilitación inicial permite manejar autos, camionetas y motocicletas. Durante los primeros seis meses, el conductor debe circular con el distintivo de Principiante visible en el vehículo.

Al alcanzar los 21 años, se habilita la posibilidad de gestionar licencias profesionales correspondientes a las categorías C, D o E, siempre que se cumplan los requisitos exigidos.