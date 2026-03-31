Existen varios tipos de licencias contempladas en la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, existe una licencia que genera mucho debate en el ámbito laboral y se trata de la licencia por paternidad. La licencia de paternidad es un derecho laboral que permite a los trabajadores ausentarse de sus actividades durante cinco días laborables con goce de sueldo, sin afectar su estabilidad ni sus ingresos. De acuerdo con el ISSSTE, este permiso busca fomentar una paternidad presente, participativa y corresponsable, reconociendo la importancia de que los padres acompañen los primeros momentos de vida de sus hijas o hijos. Este derecho aplicado por el ISSSTE para sus empleados se otorga únicamente en dos casos: a partir del nacimiento de una hija o hijo, o cuando se formaliza la adopción de un menor. El permiso está respaldado por la Ley Federal del Trabajo, específicamente en el artículo 132, fracción XXVII, lo que obliga a empleadores a respetarlo sin excepciones ni condiciones discrecionales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la invalidez de normas que establecían diferencias entre licencias de maternidad y paternidad, al considerar que “esas diferencias temporales son desproporcionales” y afectan la igualdad laboral. La Suprema Corte también señaló que dichas diferencias “posicionaban las labores de cuidado y crianza de los recién nacidos como una obligación casi exclusiva de las madres trabajadoras”, lo que refuerza estereotipos y limita derechos de los padres. Asimismo, la Suprema Corte resolvió que la prórroga de tres meses en casos especiales debe aplicarse a ambos progenitores, estableciendo que “dicha prórroga a la licencia inicial de maternidad o paternidad debe ser para ambos padres”, fortaleciendo la corresponsabilidad familiar.