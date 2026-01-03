Licencia de conducir: este es el rango máximo para gestionarla (foto: archivo).

A la hora de programar tus vacaciones o un viaje al exterior, es necesario saber dónde podés manejar legalmente con tu licencia de conducir argentina. Afortunadamente, es reconocida en muchísimos países del mundo gracias a que cumple con normas claves internacionalmente.

Sin embargo, la realidad práctica varía mucho según el destino: en algunos países vecinos basta con el plástico argentino, pero en la mayoría de destinos turísticos lejanos es altamente recomendable y en muchos casos obligatorio contar con el Permiso Internacional de Conducir (PIC o IDP).

Atención conductores: en qué países puedo circular con la licencia de conducir argentina. Foto: Perfil.com

Requisitos para conducir en países del Mercosur y limítrofes

En los países vecinos y del bloque del Mercosur, la circulación es mucho más sencilla. Aquí la licencia nacional argentina suele ser aceptada sin problemas para viajes turísticos:

Brasil : aceptada sin requisito adicional (hasta 180 días como turista).

Uruguay : totalmente válida, sin necesidad de PIC.

Chile : válida por 90 días como turista.

Paraguay y Bolivia: generalmente aceptada para estancias cortas (en Bolivia máximo 30 días sin PIC).

Países que exigen el Permiso Internacional para conducir

A pesar de que el carnet de conducir argentino cumple con normas ISO y está respaldada por la Convención de Ginebra (1949) y la Convención de Viena (1968), hay países que exigen el PIC. Entre ellos están:

España: aceptada hasta 6 meses como turista, pero las empresas de alquiler y muchas autoridades recomiendan fuertemente el PIC.

Italia: obligatorio presentar licencia nacional + PIC. Multas altas si no lo tenés (hasta 1.600 € + secuestro del vehículo).

Estados Unidos: varía por estado. Algunos aceptan solo la licencia argentina por un tiempo limitado; en otros es obligatorio el PIC. Para alquilar auto: casi siempre lo piden.

Canadá, Japón, Australia, Tailandia, China, Emiratos Árabes Unidos: muy recomendado u obligatorio el PIC.

Resto de Europa (Francia, Alemania, etc.): generalmente aceptada por 3-6 meses o hasta 1 año (según Convención), pero el PIC evita dolores de cabeza.

¿Qué es y cómo tramitar el Permiso Internacional de Conducir (PIC)?

El PIC es una libretita que traduce tu licencia argentina a varios idiomas. Tiene validez de 1 año (o menos si tu licencia nacional vence antes) y debe ir siempre acompañado de la licencia plástica original. Dónde y cómo tramitarlo: