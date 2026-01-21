Adiós licencia de conducir: suspenderán el permiso a todos los motociclistas que no respeten esta regla

La licencia de conducir es un documento de vital importancia para poder manejar vehículos en las rutas, caminos y autopistas de la Argentina.

Su vigencia depende de la edad del conductor y es fundamental renovar el carnet de forma periódica, especialmente a edades avanzadas para evitar ser multados y garantizar la seguridad vial.

De acuerdo con la Ley Nacional de Tránsito y las normativas locales, existen restricciones relacionadas con la edad para su obtención y las condiciones de renovación del carnet, que es el documento vial obligatorio para manejar un vehículo automotor.

Carnet de conducir: a partir de qué edad ya no se requiere renovar la licencia

Por el momento, en Argentina no se fijó un límite máximo de edad para manejar. Sin embargo, a partir de los 65 años, las renovaciones del registro se otorgan por períodos más cortos.

Desde los 70 años, la renovación de la licencia se realiza anualmente y depende de un examen médico que evalúa las capacidades físicas y mentales del conductor. Quienes no cumplan con las condiciones establecidas no podrán renovar.

¿A partir de qué fecha es posible tramitar la licencia de conducir?

Tal como indica la normativa argentina, se puede obtener la licencia de conducir desde los 17 años con autorización parental . Esta habilitación permite manejar automóviles, camionetas y motocicletas.

Durante los primeros 6 meses, el conductor deberá colocar el distintivo de Principiante en la luneta trasera y el parabrisas del vehículo. Al cumplir 21 años, podrá gestionar el registro profesional para las categorías Clase C, Clase D o Clase E.

¿Cuál es la vigencia del carnet según la edad del conductor?

La validez del carnet depende de la edad del conductor:

Menores de 21 años : cinco años de validez para las categorías A (motos), B (autos) y G (maquinaria agrícola).

Entre 21 y 65 años : cinco años de vigencia.

De 65 a 70 años : renovación cada tres años.

Mayores de 70 años: renovación anual, sin excepciones. Este último grupo deberá presentar un examen psicofísico todos los años. Si no se aprueba, el conductor pierde el derecho a circular.

¿Cuáles son los requisitos para gestionar la licencia de conducir?

Las autoridades han establecido que los solicitantes deberán presentar la siguiente documentación al momento de realizar el trámite vial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: