Licencia de conducir: esta es la edad límite para tramitarla (foto: archivo).

El Gobierno estableció una serie de normativas vinculadas a las licencias de conducir con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la ley, reducir los accidentes y proteger a quienes circulan por la vía pública. En ese contexto, se eliminarán los registros de aquellas personas que no respeten la normativa vigente.

De acuerdo con el Decreto 437/2011 del Ministerio de Justicia, existe un listado de argentinos a quienes se les suspenderá la documentación que los habilita a conducir tanto en el país como en el exterior.

¿Qué personas perderán su licencia de conducir en diciembre?

Cuando un conductor obtiene la licencia en la Argentina, ingresa al sistema de scoring o puntos. Cada titular comienza con 20 puntos, que se descuentan de manera progresiva ante cada infracción de tránsito.

Los puntos restados impactan sobre el conductor que figure en el acta de infracción. En el caso de faltas detectadas de forma automática, la sanción se aplica al titular registral del vehículo.

Penalizaciones por puntos en la licencia de conducir: cuánto tiempo dura la inhabilitación

Cuando se cometen varias infracciones en simultáneo, el descuento máximo será de 15 puntos, salvo que la suma de faltas sea menor. En caso de perder el total de los puntos, se aplicarán las siguientes sanciones:

Primera vez: suspensión de la licencia por 60 días. Para licencias profesionales, el plazo se reduce a la mitad. Durante ese período, será obligatorio realizar y aprobar cursos de seguridad vial.

Segunda pérdida total: inhabilitación por 120 días (60 días para conductores profesionales), con la obligación de completar los cursos correspondientes.

Tercera penalidad: suspensión por 180 días. Si la situación se repite, el tiempo de sanción se duplicará de manera sucesiva.

¿Cómo recuperar puntos de la licencia de conducir?

Existen situaciones específicas en las que es posible recuperar el puntaje del registro:

Dos años sin sanciones: el conductor recupera la totalidad de los puntos.

Cursos de seguridad vial: permiten sumar hasta 4 puntos por curso. Se pueden realizar cada dos años; en el caso de licencias profesionales, el plazo se reduce a un año.

¿Cuánto tiempo dura la licencia de conducir?

Tras los cambios en la normativa de tránsito, la licencia dejó de ser física y pasó a ser digital, disponible en la aplicación Mi Argentina. Para renovar el registro, los conductores deberán realizar únicamente un examen médico que certifique las aptitudes físicas necesarias para manejar.

Licencia de conducir: este es el rango máximo para gestionarla (foto: archivo).

La vigencia del carnet varía según la edad del titular:

Menores de 21 años: cinco años de validez para las categorías A, B y G.

Entre 21 y 65 años: vigencia de cinco años.

De 65 a 70 años: renovación cada tres años.

Mayores de 70 años: renovación anual obligatoria.

¿Cómo verificar el puntaje del scoring?

Para consultar los puntos disponibles, los conductores deben:

Ingresar al sitio oficial del sistema de scoring.

Cargar los datos personales: tipo y número de DNI y sexo.

Visualizar el puntaje restante junto con la información del conductor.

En algunas jurisdicciones funciona un sistema de scoring propio, por lo que se recomienda verificar también a nivel local.