Una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados busca que las mujeres con dismenorrea incapacitante tengan derecho a ausentarse del trabajo hasta tres días por mes sin que se les descuente el salario. La propuesta, impulsada por la diputada del PAN Krishna Karina Romero Velázquez, ya fue turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y plantea reformar tanto la Ley Federal del Trabajo como la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. El proyecto contempla un permiso mensual con goce de sueldo para quienes cuenten con un diagnóstico médico que acredite dismenorrea en grado incapacitante o endometriosis. No se trata de un beneficio automático para todas las mujeres, sino de un derecho dirigido a quienes padecen dolor tan intenso que les impide realizar su jornada laboral. El diagnóstico deberá ser emitido por un especialista y renovarse cada seis meses. “Hay días durante la menstruación en los que el dolor es tan fuerte que no te deja ni levantarte… y aun así, muchas mujeres tienen que ir a trabajar o les descuentan el día”, señaló Romero Velázquez al presentar la iniciativa. La dismenorrea incapacitante es una forma grave de dolor menstrual que es tan intenso que impide realizar actividades normales como estudiar, trabajar o incluso levantarse de la cama. Se trata de un nivel extremo dentro de la Dysmenorrhea, que puede incluir calambres muy fuertes en la parte baja del abdomen y, en algunos casos, dolor que se irradia a la espalda, las piernas o se acompaña de náuseas, vómitos, diarrea, mareos o desmayos. Puede ser: Se considera “incapacitante” cuando el dolor: La dismenorrea es una de las principales causas no reconocidas de ausentismo laboral femenino. Datos citados en la iniciativa indican que hasta la mitad de las mujeres la experimentó en algún momento de su vida. Una encuesta elaborada por #MenstruaciónDignaMéxico y UNICEF encontró que el 21% de las trabajadoras con esta condición faltó a su empleo o dejado de cumplir tareas importantes por ese motivo, sin contar con ningún respaldo legal que las proteja. Si la reforma prospera a nivel federal, México daría un paso que pocos países lograron. A escala local, Nuevo León e Hidalgo ya cuentan con legislaciones que reconocen este tipo de licencia, y en el Congreso de Sinaloa legisladores de Morena dieron primera lectura a una propuesta similar. La iniciativa busca que los empleadores reconozcan la ausencia como un derecho laboral, prohíban sanciones por esas faltas y garanticen el pago íntegro del salario durante los días autorizados. La diputada Romero resume el espíritu de la medida en una frase: “No es una excusa, es dignidad.”