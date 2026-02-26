La Bombonera avanza con una transformación que promete cambiar para siempre la experiencia de quienes visitan el estadio. Boca Juniors ya inició las obras para instalar un nuevo espacio gastronómico dentro de sus instalaciones, pensado para atraer a socios, hinchas y turistas. Se trata del Hard Rock Café, un restaurante temático con vista privilegiada al campo de juego que convertirá a La Bombonera en el primer estadio del mundo en albergar una sede oficial de la reconocida cadena internacional. El proyecto tomó forma en julio de 2025, cuando Juan Román Riquelme firmó un acuerdo con directivos de Hard Rock para instalar un restaurante dentro del estadio, con apertura prevista para 2026. La presentación incluyó la presencia de Eric Martino, presidente de Hard Rock Café a nivel global, quien anticipó que la alianza entre ambas marcas será un éxito asegurado. Durante el anuncio hubo intercambio de obsequios: Riquelme recibió una guitarra eléctrica con diseño futbolero, símbolo de la marca, mientras que Boca entregó una camiseta personalizada con el apellido “Martino”. El club firmó un acuerdo comercial a largo plazo que incluye participación en la facturación del local, lo que permitirá sumar una nueva fuente de ingresos y avanzar en un plan de modernización sostenido. Las obras del Hard Rock Café ya comenzaron y están a cargo del estudio rosarino ARA Arquitectura, liderado por los arquitectos María Romero Acuña y Juan Manuel Araujo. El proyecto implica una inversión cercana a los 2 millones de dólares y ocupará casi 900 metros cuadrados, donde funcionaba la antigua confitería del estadio. La propuesta combina gastronomía, música, turismo y ambientación temática, con un diseño que respeta la identidad histórica de La Bombonera. El espacio estará distribuido en dos niveles: El ingreso principal será desde la calle, atravesando la tienda, aunque el proyecto contempla tres accesos: por Brandsen 805, desde la esquina de Del Valle Iberlucea y también un ingreso directo desde la tribuna popular baja del lado del Riachuelo. En esa misma esquina se instalará la icónica guitarra gigante. Si se cumplen los plazos establecidos, el Hard Rock Café de La Bombonera abrirá sus puertas en el primer semestre de 2026. Se espera que el restaurante funcione como un punto de encuentro, con shows en vivo, propuestas especiales y actividades integradas a las visitas guiadas del estadio. La obra ya está en marcha y, cuando finalice, convertirá a La Bombonera en el primer estadio en incorporar dentro de sus instalaciones una sede oficial de Hard Rock Café.