Una reconocida sanguchería porteña anunció que bajará definitivamente sus persianas a fin de mes. El cierre se suma a la seguidilla de locales gastronómicos que dejaron de operar en los últimos meses en medio de la caída del consumo. Se trata de Shokupan, el emprendimiento ubicado en el barrio de Chacarita que se volvió popular por sus sándwiches preparados con pan japonés esponjoso. El negocio había abierto en 2021 como proyecto del emprendedor Tomás Di Lello y rápidamente ganó notoriedad entre los clientes de la Ciudad. A través de sus redes sociales, el local confirmó la decisión: “Febrero es el último mes de SHOKUPAN. Pasen a comer esos Shokus pendientes y a darle un abrazo a un proyecto que nos dio mucha alegría y ahora nos toca despedir”. Según informaron, continuarán atendiendo en su horario habitual, de lunes a sábados de 11 a 16:30, hasta el cierre definitivo. La noticia generó múltiples mensajes de apoyo y tristeza entre seguidores y clientes habituales. “Lamento mucho que esta sea la historia de tantos en este tiempo”, escribió una usuaria en Instagram, reflejando el impacto del anuncio en la comunidad gastronómica. El cierre se produce en un escenario complicado para el sector. Según datos difundidos por referentes gastronómicos, la actividad en restaurantes de la Ciudad registró una baja cercana al 30% en comparación con el año anterior. Desde la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC) señalaron que el nivel de consumo no logra recuperarse, mientras que muchos establecimientos intentan sostenerse reduciendo márgenes de rentabilidad. En paralelo, un relevamiento de la consultora Management & Fit indicó que 8 de cada 10 argentinos modificaron sus hábitos de gasto y uno de los primeros recortes se dio en las salidas a comer. A pesar de este panorama, este martes se conocieron los datos oficiales del INDEC sobre la actividad económica el año anterior. Fue así que dio a conocer que la economía creció un 4,4% en el segundo año de gestión de Javier Milei. El dato se desprende de lo informado este martes por el organismo estadístico, que dio a conocer el EMAE del último mes de 2025: allí, el indicador registró un incremento de 3,5% en comparación con el mismo mes del año anterior. En términos desestacionalizados,el índice aumentó 1,8% respecto del mes anterior, mientras que el componente tendencia-ciclo tuvo una variación positiva de 0,3%. La actividad de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (32,2% ia) fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida de Intermediación financiera (14,1% ia); entre ambos sectores aportaron 2,4 puntos porcentuales (p.p.) al crecimiento interanual del EMAE. Por su parte, cuatro sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacan Industria manufacturera (-3,9% ia) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-1,3% ia). Ambos sectores le restan 0,8 p.p. a la variación del EMAE.