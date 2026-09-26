La AEMET anuncia la llegada de lluvias desde el domingo a Galicia y Asturias y una borrasca que enfriará España la próxima semana.

España encara un cambio de tiempo tras varios días de calor impropio de la época. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que las lluvias lleguen a partir del domingo, empezando por Galicia y Asturias, y que se extiendan e intensifiquen la próxima semana con la llegada de una borrasca profunda en el Atlántico, que además hará bajar las temperaturas.

Así lo ha avanzado el portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, que ha situado el domingo como el punto de inflexión: un frente en el noroeste dejará las primeras lluvias en la comunidad gallega y Asturias, mientras el resto del país seguirá con tiempo seco. Ese día bajarán las temperaturas en Galicia, la zona centro y la mitad sur, aunque subirán en el Cantábrico.

La predicción de la AEMET para las lluvias a partir del domingo en España. Pixabay

Dónde y cuándo lloverá en España a partir del domingo

El primer aviso de lluvia llegará el domingo al noroeste, con un frente que afectará a Galicia, Asturias y zonas próximas. A partir del inicio de la próxima sepmana, la inestabilidad irá a más por la borrasca atlántica, cuya trayectoria, advierte la AEMET, “no está todavía del todo clara”.

Con ese cambio, se esperan lluvias en Galicia, Asturias, Castilla y León y Extremadura, y chubascos también probables en zonas del área mediterránea. De hecho, el lunes podrían darse chubascos localmente fuertes en cualquier punto del país, más probables en el oeste peninsular y el Mediterráneo. En Galicia y las comunidades cantábricas, además, el viento del sur podría soplar con fuerza, con rachas que serían un factor a vigilar.

Las zonas en donde persistirá el calor en España. Fuente: EFE Manuel Bruque

El calor aún resiste este fin de semana

Pese al cambio que se avecina, el fin de semana seguirá siendo caluroso para la época. Este viernes, seis comunidades (Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Canarias) están en aviso amarillo por calor, con máximas de entre 34 y 38 grados.

En Andalucía, los termómetros llegarán a los 38 grados en zonas de Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla, con especial incidencia en la campiña cordobesa y el valle del Guadalquivir. El sábado se mantendrá el ambiente cálido, con hasta 38 a 40 grados en el valle del Guadalquivir, antes de que el domingo empiece a notarse el descenso.

De un calor de verano al tiempo otoñal

El contraste es notable. Estos días el calor ha sido “de pleno verano”, según la AEMET: el jueves se superaron los 39 grados en el suroeste, con 39,6 en El Granado (Huelva), 39,5 en Sevilla y 39,1 en Badajoz. En una de cada seis estaciones de la red de la AEMET se alcanzaron o superaron los 35 grados.

A partir de la próxima semana, en cambio, las temperaturas se acercarán a valores más propios de estas fechas, aunque todavía por encima de lo normal en el norte, el este y los archipiélagos. El otoño, que acaba de empezar en el calendario, a notarse en el tiempo.

Con información de: EFE