El Ideam anticipó lluvias de variada intensidad y tormentas eléctricas para este sábado 26 y domingo 27 de septiembre en varias regiones de Colombia.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó cómo estará el tiempo durante este fin de semana en Colombia y anticipó lluvias y tormentas eléctricas en diferentes departamentos del país. El pronóstico contempla precipitaciones de distinta intensidad tanto para el sábado 26 como para el domingo 27 de septiembre.

De acuerdo con la entidad, se espera un aumento de la nubosidad en buena parte del territorio nacional, con lluvias principalmente en sectores de las regiones Caribe, Andina, Pacífica, Orinoquia y Amazonia.

En Bogotá, el Ideam prevé un cielo entre parcial y mayormente nublado durante diferentes momentos del fin de semana, especialmente en sectores del sur, como la localidad de Sumapaz, y en zonas del norte, oriente y occidente de la capital, con mayor presencia de nubosidad durante las tardes.

¿Dónde lloverá el sábado 26 de septiembre en Colombia?

Para el sábado 26 de septiembre, el Ideam pronostica lluvias y tormentas eléctricas en sectores de La Guajira, Cesar, nororiente de Magdalena, sur de Bolívar, norte y occidente de Sucre, Córdoba y Antioquia. También se esperan precipitaciones en el norte de Norte de Santander, Santander, nororiente de Boyacá, norte y suroccidente de Cundinamarca, noroccidente de Tolima, Caldas, Risaralda y norte de Quindío.

Las lluvias también alcanzarían diferentes sectores de departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, además del suroccidente de Casanare, oriente y noroccidente de Meta, occidente de Vichada, sur de Guainía y Amazonas. El Ideam agregó que podrían presentarse lloviznas dispersas en Atlántico, Huila, Arauca, Caquetá, Putumayo y Vaupés, mientras que en San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan lluvias ligeras.

El pronóstico del Ideam indica que varias zonas de Colombia tendrán lluvias y tormentas eléctricas durante este fin de semana, mientras que Bogotá registrará cielo parcialmente nublado en diferentes sectores. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué zonas tendrán lluvias el domingo 27 de septiembre?

Para el domingo, el pronóstico contempla lluvias moderadas a fuertes en departamentos del sur de La Guajira, Cesar, oriente de Magdalena, sur de Bolívar, suroccidente de Córdoba y Antioquia. También se prevén precipitaciones en el norte de Norte de Santander, Santander, norte y occidente de Boyacá, noroccidente de Cundinamarca, norte y sur de Tolima, Caldas, Risaralda y Quindío.

La actividad lluviosa continuará en Chocó, Valle del Cauca, centro y occidente de Cauca, centro de Nariño, Casanare, oriente de Meta, Caquetá, Vaupés y Amazonas. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se pronostican lluvias moderadas, mientras que en la zona marítima podrían presentarse precipitaciones más intensas acompañadas de descargas eléctricas.