Desde el 1 de mayo, la Ciudad de Buenos Aires dejó de aceptar pagos en efectivo en los peajes y estableció al TelePASE como único sistema habilitado para abonar el tránsito por autopistas. La medida, implementada por Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), busca agilizar el tránsito y eliminar las demoras en cabinas, con un esquema completamente automático. El nuevo sistema opera bajo el modelo “free flow”, que permite circular sin detenerse. El cobro se realiza mientras el vehículo está en movimiento y puede hacerse de dos formas: En ambos casos, el pago se debita automáticamente desde un medio previamente registrado. Quienes no estén adheridos al sistema no podrán pagar en efectivo ni detenerse en cabinas, ya que estas dejaron de funcionar. Si el vehículo circula sin TelePASE activo, el sistema registra la patente y se aplica un cobro posterior con recargo. En algunos casos, esto puede derivar en penalidades o valores más altos por cada pasada. Por eso, la recomendación es gestionar el alta antes de usar las autopistas para evitar costos adicionales. El trámite es gratuito y se puede hacer de forma online: También se puede gestionar a través de billeteras digitales, lo que permite controlar los gastos desde el celular. Existe una modalidad que funciona solo con la patente, sin necesidad de colocar el TAG. Sin embargo, tiene un costo más alto, ya que el sistema aplica un recargo cercano al 50% en cada paso. Además, la activación del servicio puede demorar entre 72 y 96 horas, por lo que conviene anticiparse. Las tarifas se actualizaron con un aumento del 5,4%. En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, los valores son: En la autopista Illia: Con la eliminación de las barreras, el sistema de peajes en la Ciudad entra en una nueva etapa. La automatización promete mejorar la fluidez del tránsito, pero también obliga a los conductores a adaptarse para evitar recargos o inconvenientes. Contar con TelePASE activo ya no es una opción, sino una condición necesaria para circular sin problemas por las autopistas porteñas. Quienes no lo tengan deberán optar entre asumir el cobro con recargos, e incluso eventuales penalidades, o directamente evitar ingresar a las autopistas bajo este nuevo sistema.