La señal amarilla que muestra el camino dividiéndose alrededor de un separador central avisa que adelante empieza una vía dividida.

Hay una señal de tránsito en Estados Unidos que muchos conductores ven y no terminan de interpretar: un rombo amarillo en el que el camino, dibujado en negro, se separa en dos alrededor de una línea o isla en el medio, con flechas que la rodean.

Algunos creen que indica “una sola vía” y otros directamente no saben qué significa. En realidad, avisa algo muy concreto sobre lo que viene en la ruta.

Qué significa la señal de tránsito con dos flechas en sentidos opuestos alrededor de un separador central

La señal pertenece al grupo de las de advertencia, las que anticipan una condición del camino más adelante. Es un rombo de fondo amarillo con un símbolo negro que representa cómo la calzada se divide en dos: el dibujo muestra un separador central, un cantero o mediana, con el tránsito pasando a cada lado.

Su mensaje es que, a partir de ahí, el camino se convierte en una vía dividida: las dos direcciones de circulación dejan de compartir el mismo pavimento y pasan a correr por calzadas separadas, con una mediana en el medio. En otras palabras, de ese punto en adelante no habrá tránsito de frente hasta que el separador termine.

Qué hay que hacer al verla

La conducta correcta al ver la señal exige mantenerse a la derecha del separador central. Como la vía se divide, cada sentido tiene su propia calzada, y el conductor debe circular por la que le corresponde. Mientras dure la mediana, no habrá vehículos viniendo de frente, pero tampoco se puede usar el otro lado para adelantar, porque es la calzada del sentido contrario.

La señal pertenece al grupo de las de advertencia, las que anticipan una condición del camino más adelante. ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

Por qué es importante reconocerla

Más allá de la maniobra, el valor de esta señal es de seguridad. Las vías divididas reducen los choques frontales justamente porque separan los sentidos; pero los puntos donde esa división empieza o termina son zonas de transición donde un error de interpretación puede ser grave. Entender a tiempo que el camino se divide, y, sobre todo, cuándo vuelve a unirse, es clave para no quedar circulando en contramano.