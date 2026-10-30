Dentista gratis este fin de semana en Buenos Aires: cómo reservar turno para la atención odontológica.

El Gobierno de la Ciudad anunció las fechas del programa “Más servicios en tu barrio”, el cual brindará atención odontológica y oftalmológica gratuita durante la última semana del mes. Ambas prestaciones requerirán turno previo y tienen cupos limitados, por lo que conviene reservar con anticipación.

Atención odontológica gratuita este fin de semana con el programa Más servicios en tu barrio

El sábado el operativo se realizará en la Plaza Arenales, ubicada en Mercedes y Nueva York en el barrio de Villa Devoto.

Los vecinos podrán acercarse para tener consultas y otras prestaciones con los odontólogos oftalmólogos con turno previo.

Además de estos servicios, durante la fecha se ofrecerán otros servicios como:

Atención social.

Asesoramiento en trámites de AGIP, ANSES, Mi BA y SUBE.

Centro de Justicia de la mujer.

Tramitación DNI y Pasaporte con cupos limitados.

Tramitación de subsidio de luz, agua y gas.

Vacunación de animales.

Dentista gratis este fin de semana en Buenos Aires: cómo reservar turno para la atención odontológica. entedelaciudad.gov.ar

Cómo será la atención del programa Más servicios en tu barrio durante la primera semana de noviembre

A través de su página oficial, el Gobierno de la Ciudad informó cómo será la atención del programa a partir de la próxima semana. El operativo móvil se ubica en distintas zonas según el día y los servicios de cada fecha varían. La atención será de 09:00 a 14:00.

Lunes 2 de noviembre - Ejército de los Andes, Cnel. Ramón L. Falcón y Albariño, Villa Luro

Defensa al Consumidor, tramitación de DNI y Pasaporte (cupos limitados); promoción de +Simple y descarga de la app; gimnasia para adultos mayores; Escucha Activa y promoción de derechos; voluntariado; actividad recreativa al aire libre y taller cognitivo; tramitación de subsidios de luz, agua y gas; toma de denuncias y orientación ante delitos; oftalmología; odontología; desparasitación y tratamiento de sarna; detección de zoonosis; diagnóstico de psitacosis en aves; vacunación de animales (sin turno, cupos limitados).

Martes 3 de noviembre - Estación Liniers, José León Suárez y Cnel. Ramón Lorenzo Falcón, Liniers

Asesoramiento en trámites de AGIP, ANSES, MiBA y SUBE; castración de animales (con turno).

Miércoles 4 de noviembre: doble operativo

Estación Coghlan, C. Dr. Pedro I. Rivera y Estomba: trámites de ANSES, MiBA y SUBE, además de los servicios generales disponibles en el operativo.

Estación Villa Pueyrredón, José León Cabezón y Gral. José Gervasio Artigas, Villa Urquiza: asesoramiento en MiBA y AGIP, además de odontología (cupos limitados, con turno).

Jueves 5 de noviembre: Parque Dr. Juan B. Terán, Nogoyá y José O. Gordillo, Villa Real

Oftalmología con turno previo y cupos limitados.

Viernes 6 de noviembre: Plaza Sudamérica, Av. Piedrabuena y Av. Gral. Francisco Fernández de la Cruz, Villa Riachuelo

Vacunación de animales (sin turno, cupos limitados) y espectáculos culturales.

Sábado 7 de noviembre: Plaza Banff, Av. Arregui y Lisboa, Versalles

Oftalmología (cupos limitados, con turno), odontología (cupos limitados, con turno), vacunación de animales (sin turno, cupos limitados) y espectáculos culturales.

Cómo sacar turno para el programa Más servicios en tu barrio

Quienes estén interesados en reservar un turno para la atención odontológica y oftalmológica deberán hacerlo a través de la página oficial en este enlace.