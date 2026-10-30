Paro de colectivos UTA confirmado: no habrá transporte público este viernes 30 en Catamarca.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó el paro de colectivos en Catamarca que dejará a miles de trabajadores y estudiantes sin transporte público durante toda la jornada del viernes 30.

El cese de tareas dependerá de la adhesión de los choferes a la medida.

Paro de colectivos en Catamarca: el reclamo de la UTA

La UTA seccional Catamarca - La Roja confirmó que no se llegó a un acuerdo con las empresas Líneas GM SRL ni La Rubí SRL a través de un comunicado oficial. La medida se extenderá a lo largo de todo el viernes 30 sin la asistencia de los choferes a sus puestos de trabajo.

Paro de colectivos UTA confirmado: no habrá transporte público este viernes 30 en Catamarca. ChatGPT | Audiencias

La medida de fuerza paralizará un amplio porcentaje de recorridos urbanos e interurbanos. El origen del reclamo es el incumplimiento patronal respecto al pago de las diferencias salariales pactadas para los meses de agosto y septiembre. Según el sindicato, las empresas no liquidaron las sumas adeudadas en los plazos legales ya vencidos.

El gremio detalló que la negativa de las firmas a liquidar incumple los compromisos asumidos previamente.

Sobrecarga de turnos y despidos por paro

La medida no se trata de un hecho aislado, sino de la continuidad de un plan de acción ejecutado los pasados 22 y 23 de octubre.

Según informó Catamarca Ya, en la denuncia formal elevada al Ministerio de Educación y Trabajo, la UTA acusó a Líneas GM SRL de que, durante las jornadas de huelga, la empresa incurrió en prácticas irregulares al exigir turnos dobles a los choferes para forzar la circulación de unidades y aliviar el impacto del paro.

El punto de mayor fricción radica en la desvinculación de un conductor perteneciente a la plantilla de GM SRL. Desde el gremio calificaron el despido como “arbitrario, persecutorio y sin justa causa”, ya que aseguran que se trata de una represalia porque el trabajador ejerció su derecho constitucional a huelga la semana pasada.