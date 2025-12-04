En esta noticia
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires informó un cambio clave en el horario de atención de los bancos por la llegada del verano. La medida busca aliviar el impacto de las altas temperaturas y las filas que se forman para la atención presencial.
El nuevo horario de atención de los bancos a partir de diciembre
Mediante el Decreto Nº 2894/2025, la administración de la provincia adoptó el horario estival, lo que significa que las entidades bancarias prestarán servicios de 08:00 a 13:00 en lugar del horario habitual de 10:00 a 15:00.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial y alcanza a los entes públicos y privados. Se extenderá hasta el 20 de marzo de 2026. La medida busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y mejorar la dinámica de la actividad financiera.
Las localidades afectadas serán:
- 25 de Mayo
- 9 de Julio
- Adolfo Alsina
- Adolfo Gonzales Chaves
- Alberti
- Arrecifes
- Ayacucho
- Azul Bahía
- Blanca
- Balcarce
- Baradero
- Benito Juárez
- Berisso
- Bolívar
- Bragado
- Brandsen
- Campana
- Cañuelas
- Capitán Sarmiento
- Carlos Casares
- Carlos Tejedor
- Carmen de Areco
- Castelli
- Chacabuco
- Chascomús
- Chivilcoy
- Colón
- Coronel de Marina L. Rosales
- Coronel Dorrego
- Coronel Pringles
- Coronel Suárez
- Daireaux
- Dolores
- Ensenada Exaltación de la Cruz
- Florentino Ameghino
- General Alvarado
- General Alvea
- General Arenales
- General Belgrano
- General Guido
- General Juan Madariaga
- General Lamadrid
- General Las Heras
- General Lavalle
- General Paz
- General Pinto
- General Pueyrredón
- General Rodríguez
- General Viamonte
- General Villegas
- Guaminí
- Hipólito Yrigoyen
- Junín
- La Costa
- La Plata
- Laprida
- Las Flores
- Leandro N. Alem
- Lezama
- Lincoln
- Lobería
- Lobos
- Luján
- Magdalena
- Maipú
- Mar Chiquita
- Marcos Paz
- Mercedes
- Monte
- Monte Hermoso
- Navarro
- Necochea
- Olavarría
- Patagones
- Pehuajó
- Pellegrini
- Pergamino
- Pila
- Pinamar
- Puán
- Punta Indio
- Ramallo
- Rauch
- Rivadavia
- Rojas
- Roque Pérez
- Saavedra
- Saladillo
- Salliqueló
- Salto
- San Andrés de Giles
- San Antonio de Areco
- San Cayetano
- San Nicolás
- San Pedro
- San Vicente
- Suipacha
- Tandil
- Tapalqué
- Tordillo
- Tornquist
- Trenque Lauquen
- Tres Arroyos
- Tres Lomas
- Villa Gesell
- Villarino
- Zárate
Cuándo cierran los bancos en diciembre
La Asociación Bancaria informó que las entidades permanecerán cerradas durante el lunes 8 de diciembre por el feriado en conmemoración de la Inmaculada Concepción de María. De esta manera, la fecha se sumará al fin de semana y serán tres días sin atención en ventanillas.
Durante esos días no habrá atención presencial. Las operaciones que requieren presencia física, como retiros de grandes montos, apertura de cuentas, trámites de créditos o certificaciones, quedarán suspendidas hasta el martes siguiente.