El Gobierno de la provincia de Buenos Aires informó un cambio clave en el horario de atención de los bancos por la llegada del verano. La medida busca aliviar el impacto de las altas temperaturas y las filas que se forman para la atención presencial.

El nuevo horario de atención de los bancos a partir de diciembre

Mediante el Decreto Nº 2894/2025, la administración de la provincia adoptó el horario estival, lo que significa que las entidades bancarias prestarán servicios de 08:00 a 13:00 en lugar del horario habitual de 10:00 a 15:00.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial y alcanza a los entes públicos y privados. Se extenderá hasta el 20 de marzo de 2026. La medida busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y mejorar la dinámica de la actividad financiera.

Las localidades afectadas serán:

25 de Mayo

9 de Julio

Adolfo Alsina

Adolfo Gonzales Chaves

Alberti

Arrecifes

Ayacucho

Azul Bahía

Blanca

Balcarce

Baradero

Benito Juárez

Berisso

Bolívar

Bragado

Brandsen

Campana

Cañuelas

Capitán Sarmiento

Carlos Casares

Carlos Tejedor

Carmen de Areco

Castelli

Chacabuco

Chascomús

Chivilcoy

Colón

Coronel de Marina L. Rosales

Coronel Dorrego

Coronel Pringles

Coronel Suárez

Daireaux

Dolores

Ensenada Exaltación de la Cruz

Florentino Ameghino

General Alvarado

General Alvea

General Arenales

General Belgrano

General Guido

General Juan Madariaga

General Lamadrid

General Las Heras

General Lavalle

General Paz

General Pinto

General Pueyrredón

General Rodríguez

General Viamonte

General Villegas

Guaminí

Hipólito Yrigoyen

Junín

La Costa

La Plata

Laprida

Las Flores

Leandro N. Alem

Lezama

Lincoln

Lobería

Lobos

Luján

Magdalena

Maipú

Mar Chiquita

Marcos Paz

Mercedes

Monte

Monte Hermoso

Navarro

Necochea

Olavarría

Patagones

Pehuajó

Pellegrini

Pergamino

Pila

Pinamar

Puán

Punta Indio

Ramallo

Rauch

Rivadavia

Rojas

Roque Pérez

Saavedra

Saladillo

Salliqueló

Salto

San Andrés de Giles

San Antonio de Areco

San Cayetano

San Nicolás

San Pedro

San Vicente

Suipacha

Tandil

Tapalqué

Tordillo

Tornquist

Trenque Lauquen

Tres Arroyos

Tres Lomas

Villa Gesell

Villarino

Zárate

Cuándo cierran los bancos en diciembre

La Asociación Bancaria informó que las entidades permanecerán cerradas durante el lunes 8 de diciembre por el feriado en conmemoración de la Inmaculada Concepción de María. De esta manera, la fecha se sumará al fin de semana y serán tres días sin atención en ventanillas.

Durante esos días no habrá atención presencial. Las operaciones que requieren presencia física, como retiros de grandes montos, apertura de cuentas, trámites de créditos o certificaciones, quedarán suspendidas hasta el martes siguiente.