A partir de 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) eliminó las prohibiciones sobre las tasas mínimas de interés, algo que influye de manera directa en los plazos fijos. Esta decisión incentivó una competitividad activa entre los bancos, que ahora persiguen captar y afianzar clientes con mejores retribuciones.

En este contexto, quienes desean proteger sus fondos de la inflación utilizando esta herramienta financiera deben entender sobre las tasas que proporcionan las principales entidades bancarias para elegir la opción más rentable.

Fuente: narrativas-ar

¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este jueves 4 de diciembre?

El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible:

 Bancos  TEM  Intereses por $ 500.000 a 30 días
Banco Nación  2,0833334 %  $ 10.416,7 
 Santander 1,75 %   $ 8.750 
Banco Galicia  1,8333333 % $ 9.166,7 
Banco de la Provincia de Buenos Aires  2,1666666 %  $ 10.833,3 
BBVA  1,9166667 %  $ 9.583,3
Banco Macro  2,1666666 %  $ 10.833,3 
Banco Credicoop  2 %  $ 10.000 
ICBC  2,2083333 %   $ 11.041,7 
Banco Ciudad  2 %  $ 10.000 
Banco Bica  2,4166666 %   $ 12.083,3 
Banco CMF  2,4583334 %  $ 12.291,7 
Banco Comafi  2,0833334 %  $ 10.416,7 
Banco de Corrientes  2,4166666 %  $ 12.083,3 
Banco de la Provincia de Córdoba  2,4166666 %  $ 12.083,3 
Banco de Chubut  2,3333333 % $ 11.666,7 
Banco del Sol  2,4166666 %  $ 12.083,3 
Banco Dino  2,1666666 %  $ 10.833,3 
Banco Hipotecario  2,125 %  $ 10.625 
Banco Julio  2,3333333 %  $ 11.666,7 
Banco Masventas  1,9166667 %  $ 9.583,3 
Banco Meridian  2,4583334 %  $ 12.291,7 
Banco de Tierra del Fuego  2,25 %  $ 11.250 
Banco Voii  2,5 %  $ 12.500 
Bibank  2,5 %  $ 12.500 
Crédito Regional Compañía Financiera  2,625 %  $ 13.125 

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

 Bancos  TNA TEA
Banco Nación  25 %  28,073156 % 
 Santander 21 %  23,143932 % 
Banco Galicia  22 % 24,359658 % 
Banco de la Provincia de Buenos Aires  26 %  29,333398 % 
BBVA  23 %  25,586376 %
Banco Macro  26 %  29,333398 % 
Banco Credicoop  24 %  26,82418 % 
ICBC  26,5 %  29,967773 % 
Banco Ciudad  24 %  26,82418 % 
Banco Bica  33,182648 %  33,182648 % 
Banco CMF  29,5 %  33,834302 % 
Banco Comafi  25 %  28,073156 % 
Banco de Corrientes  29 %  33,182648 % 
Banco de la Provincia de Córdoba  29 %  33,182648 % 
Banco de Chubut  28 % 31,88805 % 
Banco del Sol  29 %  33,182648 % 
Banco Dino  26 %  29,333398 % 
Banco Hipotecario  25,5 %  28,701863 % 
Banco Julio  28 %  31,88805 % 
Banco Masventas  23 %  25,586376 % 
Banco Meridian  29,5 %  33,834302 % 
Banco de Tierra del Fuego  27 %  30,605 % 
Banco Voii  30 %  34,488884 % 
Bibank  30 %  34,488884 % 
Crédito Regional Compañía Financiera  31,5 %  36,470267 % 
Fuente: narrativas-ar

¿Qué es la TNA y la TEA?

La Tasa Efectiva Anual es la tasa efectivamente pagada o cobrada en una inversión, préstamo u otro producto financiero. La misma habilita evaluar los diferentes productos, ya que indica el costo real en intereses de una operación e incluye la capitalización de dichos intereses.En cambio, la Tasa Nominal Anual es una tasa que no incluye la capitalización de los intereses. Sirve para tener como referencia y si se la divide por 12, se puede obtener la tasa mensual, pero no sirve para calcular ingresos o deudas.

¿Qué tipos de plazo fijo hay?

En el país, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, siendo los más conocidos los tradicionales a 30 días y el ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).

El plazo fijo UVA adapta su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.