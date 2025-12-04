A partir de 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) eliminó las prohibiciones sobre las tasas mínimas de interés, algo que influye de manera directa en los plazos fijos. Esta decisión incentivó una competitividad activa entre los bancos, que ahora persiguen captar y afianzar clientes con mejores retribuciones.

En este contexto, quienes desean proteger sus fondos de la inflación utilizando esta herramienta financiera deben entender sobre las tasas que proporcionan las principales entidades bancarias para elegir la opción más rentable.

¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este jueves 4 de diciembre?

El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible:

Bancos TEM Intereses por $ 500.000 a 30 días Banco Nación 2,0833334 % $ 10.416,7 Santander 1,75 % $ 8.750 Banco Galicia 1,8333333 % $ 9.166,7 Banco de la Provincia de Buenos Aires 2,1666666 % $ 10.833,3 BBVA 1,9166667 % $ 9.583,3 Banco Macro 2,1666666 % $ 10.833,3 Banco Credicoop 2 % $ 10.000 ICBC 2,2083333 % $ 11.041,7 Banco Ciudad 2 % $ 10.000 Banco Bica 2,4166666 % $ 12.083,3 Banco CMF 2,4583334 % $ 12.291,7 Banco Comafi 2,0833334 % $ 10.416,7 Banco de Corrientes 2,4166666 % $ 12.083,3 Banco de la Provincia de Córdoba 2,4166666 % $ 12.083,3 Banco de Chubut 2,3333333 % $ 11.666,7 Banco del Sol 2,4166666 % $ 12.083,3 Banco Dino 2,1666666 % $ 10.833,3 Banco Hipotecario 2,125 % $ 10.625 Banco Julio 2,3333333 % $ 11.666,7 Banco Masventas 1,9166667 % $ 9.583,3 Banco Meridian 2,4583334 % $ 12.291,7 Banco de Tierra del Fuego 2,25 % $ 11.250 Banco Voii 2,5 % $ 12.500 Bibank 2,5 % $ 12.500 Crédito Regional Compañía Financiera 2,625 % $ 13.125

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

Bancos TNA TEA Banco Nación 25 % 28,073156 % Santander 21 % 23,143932 % Banco Galicia 22 % 24,359658 % Banco de la Provincia de Buenos Aires 26 % 29,333398 % BBVA 23 % 25,586376 % Banco Macro 26 % 29,333398 % Banco Credicoop 24 % 26,82418 % ICBC 26,5 % 29,967773 % Banco Ciudad 24 % 26,82418 % Banco Bica 33,182648 % 33,182648 % Banco CMF 29,5 % 33,834302 % Banco Comafi 25 % 28,073156 % Banco de Corrientes 29 % 33,182648 % Banco de la Provincia de Córdoba 29 % 33,182648 % Banco de Chubut 28 % 31,88805 % Banco del Sol 29 % 33,182648 % Banco Dino 26 % 29,333398 % Banco Hipotecario 25,5 % 28,701863 % Banco Julio 28 % 31,88805 % Banco Masventas 23 % 25,586376 % Banco Meridian 29,5 % 33,834302 % Banco de Tierra del Fuego 27 % 30,605 % Banco Voii 30 % 34,488884 % Bibank 30 % 34,488884 % Crédito Regional Compañía Financiera 31,5 % 36,470267 %

¿Qué es la TNA y la TEA?

La Tasa Efectiva Anual es la tasa efectivamente pagada o cobrada en una inversión, préstamo u otro producto financiero. La misma habilita evaluar los diferentes productos, ya que indica el costo real en intereses de una operación e incluye la capitalización de dichos intereses.En cambio, la Tasa Nominal Anual es una tasa que no incluye la capitalización de los intereses. Sirve para tener como referencia y si se la divide por 12, se puede obtener la tasa mensual, pero no sirve para calcular ingresos o deudas.

¿Qué tipos de plazo fijo hay?

En el país, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, siendo los más conocidos los tradicionales a 30 días y el ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).

El plazo fijo UVA adapta su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.