Millones de ciudadanos podrán disfrutar de un nuevo descanso obligatorio en julio (Fuente: edición propia).

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Colombia ya tiene marcado en el calendario uno de los festivos más esperados de julio. Mediante la Ley 2578, el Gobierno decretó recientemente que el próximo lunes 13 de julio de 2026 será día feriado en todo el país por la conmemoración de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, una celebración religiosa que, gracias a la Ley Emiliani, se trasladará al inicio de la semana para generar un nuevo puente festivo.

La medida impactará a trabajadores, estudiantes, entidades públicas y sectores económicos vinculados al turismo y el comercio.

¿Por qué es feriado el lunes 13 de julio?

El festivo del lunes 13 de julio corresponde a la celebración del Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, una fecha que forma parte de los festivos religiosos del calendario nacional.

Aunque la celebración litúrgica debería realizarse el 9 de julio, la Ley Emiliani permite trasladar el descanso al lunes para fomentar los fines de semana largos.

Esta fecha busca exaltar la importancia histórica, cultural y religiosa de Chiquinquirá, uno de los principales centros de peregrinación del país.

El feriado es aprovechado por miles de personas para viajar, descansar o participar en actividades religiosas y culturales que se organizan en distintas regiones del país.

El Gobierno confirmó feriado el lunes 13 en todo el país y habrá un nuevo fin de semana largo.

¿Habrá fin de semana largo por el festivo?

Sí. La decisión permitirá que los colombianos tengan un puente festivo de tres días consecutivos.

El descanso abarcará el sábado 11, domingo 12 y lunes 13 de julio, lo que representa una oportunidad para viajes, reuniones familiares, actividades recreativas o simplemente para desconectarse de la rutina laboral y académica.

¿Quiénes tendrán descanso durante el feriado del lunes 13 de julio?

Al tratarse de un festivo nacional reconocido por la legislación colombiana, el descanso aplica para la gran mayoría de trabajadores y estudiantes del país.

Las instituciones educativas, entidades públicas y numerosas empresas privadas suelen suspender actividades durante la jornada. Sin embargo, algunos sectores esenciales como salud, transporte, seguridad, hotelería, restaurantes y comercio pueden mantener operaciones normales.

En esos casos, las empresas deben cumplir con las condiciones de remuneración establecidas por la legislación laboral para quienes trabajen durante un día festivo.

¿Cuáles son los próximos festivos después del 13 de julio de 2026?

Tras el puente del 13 de julio, los colombianos todavía tendrán varias fechas de descanso durante el segundo semestre del año: