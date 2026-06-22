El calor más extremo se concentrará en el norte, noreste y sureste del país, donde varias entidades enfrentarán días de ambiente sofocante, escasa humedad y máximas que podrían alcanzar los 45 grados.

México se prepara para enfrentar uno de los episodios de calor más intensos del año. De acuerdo con el pronóstico difundido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), una nueva etapa de temperaturas extremas comenzará a instalarse en gran parte del territorio nacional, con registros que volverán a acercarse a valores récord.

Además del incremento térmico, el fenómeno estará acompañado por condiciones de aire seco y una menor presencia de humedad, un escenario que favorece jornadas más sofocantes y una sensación térmica elevada , especialmente durante las horas centrales del día.

El calor más extremo se concentrará en el norte, noreste y sureste del país, donde varias entidades enfrentarán días de ambiente sofocante, escasa humedad y máximas que podrían alcanzar los 45 grados. Fuente: Shutterstock Marc Bruxelle

Se avecina la ola de calor del siglo: Qué estados de México tendrán temperaturas de hasta 45°C

El pronóstico señala que el calor más severo se concentrará principalmente en regiones del norte, noreste y sureste del país. Entre las entidades bajo vigilancia aparecen Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán .

En estas zonas se esperan jornadas con máximas que podrían alcanzar hasta 45 grados, especialmente en áreas donde predominen cielos despejados y baja humedad atmosférica. El comportamiento del calor no será uniforme, por lo que algunas regiones podrían registrar valores aún más elevados de sensación térmica.

Las condiciones también podrían extender el periodo de temperaturas altas durante gran parte del día, reduciendo el alivio térmico incluso durante la noche. Esto suele incrementar el impacto sobre actividades al aire libre y el consumo energético. Aunque el fenómeno tendrá mayor intensidad en esos estados, otras regiones del país también podrían experimentar ambiente caluroso a muy caluroso durante los próximos días.

Por qué se espera una nueva etapa de calor extremo en México

De acuerdo con reportes meteorológicos recientes, este tipo de eventos suele fortalecerse por la presencia de sistemas de alta presión y circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, que limitan la formación de nubes y reducen la probabilidad de lluvias.

Cuando estas condiciones se mantienen durante varios días consecutivos, el calor se acumula sobre la superficie y favorece registros más elevados de temperatura. A esto se suma el predominio de aire seco, que reduce la humedad disponible y genera ambientes más áridos en distintas zonas del país. Esa combinación puede intensificar la percepción del calor incluso cuando el termómetro no alcance su valor máximo.

Especialistas advierten que estos episodios se han vuelto más frecuentes y más prolongados en distintas temporadas recientes, por lo que el monitoreo meteorológico constante cobra mayor relevancia.

Recomendaciones ante la llegada del calor extremo y el ambiente seco

Frente al aumento de temperatura, autoridades recomiendan mantener una hidratación constante y evitar la exposición prolongada al sol en los horarios de mayor intensidad.

También sugieren utilizar ropa ligera y de colores claros, permanecer en espacios ventilados y prestar atención especial a niñas, niños, personas mayores y quienes realizan actividades físicas o laborales en exteriores. Otra medida importante será reducir actividades al aire libre cuando el calor alcance su punto máximo y no esperar a sentir sed para consumir líquidos.

La recomendación general es mantenerse atento a los reportes oficiales y a las actualizaciones del pronóstico, ya que la intensidad y duración del fenómeno puede modificarse conforme evolucionen las condiciones atmosféricas.