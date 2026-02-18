El Gobierno nacional aplicó cambios claves en el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte. Las medidas entraron en vigencia el pasado 1 de febrero y afectan a todos los residentes y ciudadanos argentinos. Así se oficializó en la Disposición 55/2026, publicada por la Dirección Nacional de Registros de las Personas, organismo que depende de la Secretaría del Interior. En este contexto, desde el Gobierno Nacional informaron que un importante número de personas deberá renovar el DNI. La renovación del DNI no es general ni automática. Solo deben realizar el trámite aquellas personas cuyo documento se encuentre vencido o que deban cumplir con una actualización obligatoria según su edad. En concreto, están alcanzados los siguientes casos: La fecha de vencimiento puede verificarse fácilmente en el frente del DNI. Asimismo, tener el documento vencido impide realizar trámites oficiales, acceder a programas sociales, inscribirse en instituciones educativas o gestionar distintos servicios públicos y privados. El trámite debe iniciarse con turno previo, que puede solicitarse a través de la aplicación Mi Argentina o desde la página web oficial del organismo. El día asignado, la persona deberá presentarse en el Registro Civil o Centro de Documentación RENAPER correspondiente con la constancia del turno. Los valores actualizados para 2026 son los siguientes: Quienes tengan el DNI vigente no están obligados a cambiarlo, aunque pueden hacerlo de forma voluntaria si desean contar con el nuevo formato electrónico.