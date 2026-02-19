El Gobierno nacional, a través de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), aplicó desde el 1ro de febrero cambios claves en el Documento Nacional de Identidad (DNI) y pasaporte en el marco de un “plan de modernización para aumentar la seguridad de los documentos”. El nuevo DNI adopta un formato de tarjeta de policarbonato multicapa. Se incluyeron grabados láser, impresión por chorro de tinta y un chip sin contacto, que almacena datos biométricos encriptados. Dentro de sus principales características resaltan: Los menores de 14 años tendrán un DNI con las mismas características. En caso para menores de 5 años, tendrán la firma del padre, madre, tutor o representante legal. A partir de los 5 años, se registra la firma del menor. Los recién nacidos que no o pueden ser movilizados por salud certificada, especificaron que emitirá un DNI “0 Año” provisorio, válido solo dentro del país y que contiene solo datos biográficos y filiatorios. En tanto, los excombatientes de la Guerra de las Islas Malvinas tendrán una leyenda impresa bajo las frases “Ex combatiente, Heroína de la Guerra de las Islas Malvinas” o “Ex combatiente, Héroe de la Guerra de las Islas Malvinas”. Para los extranjeros, el DNI para mayores y menores será igual al de los ciudadanos argentinos. El nuevo pasaporte tendrá 34 páginas y una hoja de policarbonato personalizada con grabado láser, un avance que adapta el documento a los estándares de seguridad y resistencia física. El principal objetivo es fortalecer la protección de datos personales y dotar al documento de mayor seguridad. La renovación del DNI será obligatoria en los siguientes casos: En caso del pasaporte, se informó que todos los documentos emitidos antes del 1ro de febrero mantendrán su vigencia hasta la fecha de expiración, salvo que otra medida indique lo contrario.