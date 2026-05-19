Se viene un anticiclón que provocará una ola de calor con temperaturas de hasta 38°C este jueves y viernes: a qué zonas afecta

España se prepara para un cambio meteorológico radical en esta segunda mitad de mayo. Tras un episodio de aire frío con nevadas en cotas relativamente bajas, llega una dorsal africana que instalará un potente anticiclón y subirá las temperaturas hasta 35°C.

Este sistema provocará un ascenso térmico brusco y generalizado, con una ola de calor que alcanzará valores propios del verano en numerosas zonas del país, especialmente entre el jueves y el viernes.

Se viene un anticiclón que provocará una ola de calor con temperaturas de hasta 38°C este jueves y viernes: a qué zonas afecta Windy

¿Cómo evolucionarán las temperaturas hasta llegar a la ola de calor?

Según especificó Meteored, el ascenso térmico será progresivo, pero intenso:

Martes y miércoles : comienzan las subidas notables. Se superarán los 30 ºC en el valle del Ebro, Región de Murcia, valle del Guadalquivir y zonas del nordeste. El miércoles 20 la dorsal cruzará España, extendiendo el calor a más regiones.

Jueves : el ambiente ya será plenamente veraniego en interior y sur. Córdoba y Sevilla rondarán o alcanzarán los 35 ºC. En Extremadura, Badajoz alcanzará los 35 ºC y Mérida podría subir hasta 37 ºC. Otras capitales como Zaragoza, Toledo, Zamora o Lleida se acercarán a los 33-34 ºC.

Viernes: día crítico del episodio. Se espera que hasta una decena de capitales ronden o superen los 35 ºC. Extremadura liderará con hasta 38 ºC en Badajoz y 35 ºC en Cáceres. Sevilla podría alcanzar 38 ºC, Córdoba 35 ºC. En el valle del Ebro, Zaragoza superará los 35 ºC (hasta 36 ºC) y Lleida también los alcanzará. Toledo rondará los 36 ºC, mientras que Ciudad Real, Zamora, Granada y Valladolid se moverán muy cerca del umbral.

Se viene un anticiclón que provocará una ola de calor con temperaturas de hasta 38°C este jueves y viernes: a qué zonas afecta. Foto: Shutterstock

El anticiclón provocará más estabilidad y menos lluvias en el país

Este episodio de calor asociado a la dorsal africana marca el inicio de una segunda quincena de mayo potencialmente más cálida y estable. Tras el último respiro invernal, el verano meteorológico parece adelantarse en España.

Además del calor, la dorsal africana traerá un periodo más seco de lo habitual. El anticiclón dificultará la formación de precipitaciones generalizadas, aunque no se descartan tormentas aisladas e intensas en caso de que alguna vaguada débil afecte la península, aprovechando el aire cálido y húmedo disponible.

Las recomendaciones ante el primer golpe de calor en España

Aunque estemos en mayo, las temperaturas superarán con creces lo normal, por lo que será importante: