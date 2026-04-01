Colombia se prepara para un episodio climático marcado por lluvias persistentes, tormentas eléctricas y altas temperaturas que se extenderán durante tres días consecutivos. Los reportes meteorológicos anticipan precipitaciones con probabilidades de hasta 90%, acumulados cercanos a los 10 mm y máximas que rondarán los 31°C, una combinación que incrementa el riesgo de descargas eléctricas, vientos moderados y sensación térmica elevada en gran parte del territorio. Las condiciones comenzarán con cielo parcialmente nuboso que evolucionará rápidamente hacia chubascos tormentosos en horas de la tarde y noche, mientras el calor se intensificará al mediodía con sensaciones térmicas superiores a los 34°C. El episodio climático iniciará el miércoles 1 de abril con chubascos tormentosos desde la tarde. Durante la mañana predominará nubosidad variable, pero hacia las 14:00 aparecerán lluvias débiles que darán paso a tormentas eléctricas entre las 17:00 y 23:00. Para esa jornada se espera: Este patrón marcará el inicio de tres días consecutivos con inestabilidad atmosférica. El pronóstico indica que las condiciones se mantendrán durante tres días seguidos: miércoles 1, jueves 2 y viernes 3 de abril, con lluvias intermitentes y calor persistente. Durante el segundo día del temporal se prevén: Aunque las lluvias disminuirán gradualmente el tercer día, la nubosidad seguirá presente y se mantendrán precipitaciones débiles con ambiente cálido. Las condiciones descritas suelen impactar con mayor intensidad: Estas áreas podrían experimentar tormentas eléctricas en horas de la tarde, acumulados de lluvia moderados y ráfagas de viento que acompañan la actividad convectiva. El fenómeno se produce por la combinación de altas temperaturas con elevada humedad atmosférica. Este escenario genera inestabilidad, favorece la formación de nubes de gran desarrollo vertical y provoca descargas eléctricas junto con lluvias intensas. Cuando el calor alcanza valores cercanos a 31°C y la sensación térmica supera los 34°C, el aire caliente asciende rápidamente, desencadenando tormentas de corta duración pero de fuerte intensidad.