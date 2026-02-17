El verano transcurre con cambios de temperatura que provocaron cuadros gripales en más de uno. Hubo días con temperaturas más primaverales, que llevaron la sensación térmica por debajo de los 20°, mientras que hubo otros momentos de extremo calor con máximas por encima de los 35°. Para afrontar los síntomas del resfrío, las soluciones caseras suelen ser las alternativas más buscadas, sobre todo cuando se quiere reforzar el sistema inmunológico. Y es ahí cuando aparece la cáscara de la naranja y su poder al mezclarla con la canela. Esta combinación le brinda al cuerpo múltiples propiedades con efectos antiinflamatorios y digestivos e incluso ayuda a controlar la presión. La mezcla de cáscara de naranja y canela, utilizada tradicionalmente en infusiones caseras, ganó popularidad por sus propiedades funcionales que contribuyen al bienestar general. A continuación, los principales beneficios: La preparación de esta infusión es sencilla y requiere pocos ingredientes. Cáscara de una naranja (preferentemente orgánica)Una rama de canela500 ml de agua Lavar cuidadosamente la naranja para eliminar impurezas o residuos de pesticidas.Pelar la fruta, procurando conservar la cáscara en trozos grandes.Colocar el agua en una olla y llevar a hervor.Añadir las cáscaras de naranja junto con la rama de canela.Cocinar a fuego bajo durante aproximadamente 10 minutos.Apagar el fuego y dejar reposar la infusión durante unos minutos antes de servir. Esta preparación puede consumirse caliente como infusión o utilizarse como aromatizante natural para el hogar, dejando la olla destapada para que el vapor impregne el ambiente con notas cítricas y especiadas.