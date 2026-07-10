Los auriculares inalámbricos dejaron de ser un accesorio complementario para convertirse en uno de los dispositivos tecnológicos más utilizados en la vida cotidiana. La conexión sin cables y la compatibilidad con celulares, tablets y computadoras impulsaron su popularidad entre quienes buscan comodidad y practicidad.

El cambio en los hábitos de consumo también explica este crecimiento. Ya sea para escuchar música, realizar videollamadas, entrenar o trabajar de forma remota, estos equipos se adaptan a múltiples situaciones. Su autonomía y facilidad de uso los posicionan como una opción cada vez más elegida por estudiantes, profesionales y usuarios en general.

Qué tener en cuenta antes de comprar auriculares inalámbricos

Al momento de elegir un modelo, los especialistas recomiendan prestar atención a diferentes características. Entre las más importantes aparecen la autonomía de la batería, la calidad del sonido, la estabilidad de la conexión Bluetooth, la comodidad durante el uso prolongado y la compatibilidad con los distintos sistemas operativos.

Otro aspecto que suele influir en la decisión de compra es la relación entre precio y prestaciones. El mercado ofrece alternativas para distintos presupuestos, desde modelos básicos para un uso ocasional hasta equipos con funciones avanzadas, como controles táctiles, reducción de ruido o resistencia al agua.

Los auriculares inalámbricos aparecen como una de las compras más frecuentes por su utilidad diaria. (Foto: COTO)

Las promociones en tecnología impulsan la demanda de estos dispositivos

Las ofertas en productos tecnológicos también favorecen el crecimiento de esta categoría. En un contexto en el que los consumidores buscan aprovechar descuentos y promociones, los auriculares inalámbricos aparecen como una de las compras más frecuentes por su utilidad diaria y por la posibilidad de acceder a modelos con mejores prestaciones a un valor más conveniente.

Dentro de las promociones vigentes, COTO Supermercado incorporó los auriculares inalámbricos TOP HOUSE GTV 12 Pro Negro, una opción pensada para quienes buscan un equipo práctico para escuchar música, reproducir contenido multimedia o realizar llamadas sin cables.