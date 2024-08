¿Cada cuánto hay que lavarse el pelo? Un estudio explica cuál es la frecuencia ideal para limpiarlo con shampoo

Una de las preguntas más frecuentes en la higiene personal es cuántas veces hay que lavarse el pelo para mantenerlo saludable. En la dermatología hay distintos mitos relacionados con el corte y lavado del cabello.

En relación con el tema, el estudio "The Impact of Shampoo Wash Frequency on Scalp and Hair Conditions", analizó con qué frecuencia hay que limpiar el cabello con shampoo.

¿Con qué frecuencia hay que lavarse el pelo con shampoo?

El estudio, publicado en la National Library of Medicine de Estados Unidos , indica que lavar el cabello con shampoo frecuentemente es beneficioso para el cuerpo.

Ante la creencia popular de que limpiar el pelo con shampoo muy seguido es perjudicial, el estudio revela que el argumento no tiene fundamento en el ámbito objetivo ni subjetivo.

El estudio recopiló datos epidemiológicos y sobre distintos tratamientos. Como resultado se determinó que las personas alcanzaban un estado óptimo de limpieza y beneficios para el pelo en 5 lavados semanales.

Para favorecer la salud capilar es necesario mantener el cabello limpio y desenredado.

¿Por qué se ensucia el pelo?

El estudio, publicado en National Center for Biotechnology Information , sugiere que la suciedad en el pelo y en el cuero cabelludo pueden tener un origen exógeno y endógeno.

Los factores endógenos pueden estar relacionados con el exceso de sebo y los procesos exfoliativos de la piel. Por su parte, los exógenos se relacionan con los tratamientos del cabello, la contaminación atmosférica, humo del tabaco y el polen, entre otros.

¿Cómo lavarse el cabello?

El lavado y cuidado capilar pueden depender en gran medida del tipo de pelo. Generalmente, los cabellos grasos y los secos tienen distintos métodos de lavado:

Cabello graso : si el cuero cabelludo es propenso a producir más grasa, limpiarlo con más frecuencia puede colaborar en reducir el exceso de sebo. También prevenir su acumulación puede evitar afecciones, como la dermatitis seborreica.





: si el cuero cabelludo es propenso a producir más grasa, limpiarlo con más frecuencia puede colaborar en También prevenir su acumulación puede evitar afecciones, como la seborreica. Cabello seco o fino: en esos casos es necesario reducir la frecuencia de lavado para no eliminar los aceites naturales que protegen y nutren el cabello. También es clave utilizar un shampoo nutritivo.

Ante cualquier alteración en el cabello o cuero cabelludo, es recomendable consultar a un dermatólogo.

¿Cómo cuidar el pelo?

La clínica Universidad de Navarra detalla distintas sugerencias para cuidar el pelo y mantener la salud capilar. Algunos de los más destacados son los siguientes: