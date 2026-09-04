En medio de la creciente cantidad de personas que buscan mudarse a Europa, un pequeño pueblo de Italia volvió a captar la atención por una iniciativa destinada a sumar nuevos residentes.

La propuesta combina un incentivo económico con la posibilidad de comenzar una nueva vida en una localidad rodeada de naturaleza.

Se trata de Roseto Valfortore, un pueblo ubicado en la provincia de Foggia, en la región de Puglia, que busca atraer personas dispuestas a instalarse de forma permanente o impulsar nuevos emprendimientos que contribuyan a reactivar la economía local.

El pueblo de Italia que ofrece 5.000 euros para mudarse

Roseto Valfortore es una pequeña localidad del sur de Italia que busca revertir el descenso de su población. El municipio se encuentra en la provincia de Foggia y forma parte de la región de Puglia.

El pueblo supo tener alrededor de 1.500 habitantes en 1970, pero durante las últimas décadas la cantidad de residentes se redujo hasta quedar por debajo de los 1.000.

Ante este contexto, las autoridades impulsaron diferentes medidas destinadas a atraer nuevos habitantes, fomentar la actividad económica y evitar que el pueblo continúe perdiendo población.

¿Quiénes pueden recibir los 5.000 euros?

Imagen Ilustrativa hecha con Chatgpt - El Cronista Argentina.

La propuesta está dirigida a personas interesadas en hacer de Roseto Valfortore su lugar de residencia y contribuir al desarrollo de la localidad.

El incentivo económico puede alcanzar los 5.000 euros, aunque la propuesta está pensada más allá de una simple ayuda para mudarse: el objetivo es que los nuevos habitantes se integren a la comunidad y aporten al movimiento económico del pueblo.

La iniciativa contempla tanto a quienes quieran instalarse de manera permanente como a personas interesadas en abrir un emprendimiento que pueda generar actividad y nuevas oportunidades en la zona.

Cómo es vivir en Roseto Valfortore

El pueblo se caracteriza por su entorno rural y montañoso, lejos del ritmo de las grandes ciudades italianas.

La localidad busca aprovechar precisamente estas características para atraer a personas que quieran desarrollar un proyecto de vida en un ambiente más tranquilo.

Más allá de los incentivos para nuevos residentes, Roseto Valfortore promociona diferentes medidas destinadas a quienes quieran trabajar de manera remota, emprender o instalar una actividad económica.

Entre sus propuestas aparece incluso un espacio de coworking gratuito con conexión a internet para trabajadores remotos, profesionales y nómadas digitales.

Casas y beneficios para quienes quieran instalarse

Uno de los principales atractivos para quienes analizan mudarse al pueblo es la posibilidad de acceder a viviendas y costos más bajos que en las grandes ciudades.

El municipio también ofrece beneficios vinculados con la creación de nuevas actividades económicas.

Entre ellos se encuentra una exención del IMU durante cinco años para determinadas propiedades utilizadas con fines comerciales.

La oportunidad para argentinos que quieran emigrar

La propuesta puede resultar especialmente atractiva para quienes buscan emigrar a Italia y cuentan con un proyecto laboral o empresarial que puedan desarrollar en una localidad pequeña.

Cabe recordar que las personas que quieran residir en Italia deben cumplir con los requisitos migratorios correspondientes a su nacionalidad y situación personal.