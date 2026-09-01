En 1989, el empresario sudafricano Adrian Gardiner compró una granja de 1200 hectáreas en la provincia del Cabo Oriental. Su plan era simple: tener un lugar tranquilo donde pasar los fines de semana, lejos del ritmo de los negocios.

El terreno, sin embargo, arrastraba décadas de desgaste. La agricultura intensiva, el sobrepastoreo y la caza habían reducido drásticamente la fauna autóctona de la zona. Lo que Gardiner encontró no era un paraíso natural, sino un ecosistema deteriorado que pedía una urgente recuperación.

Frente a ese panorama, el empresario cambió por completo sus planes y decidió emprender un proyecto de recuperación ambiental a gran escala. Esa decisión, tomada casi por impulso, terminaría redefiniendo el futuro de miles de hectáreas sudafricanas.

De 1200 a 25.000 hectáreas: así creció la granja que se transformó en una reserva

Con el correr de los años, varios productores vecinos comenzaron a vender sus tierras. Gardiner aprovechó esas oportunidades y fue sumando propiedades, hasta reunir unas 7000 hectáreas en la región. De esta forma, inició un proceso de recuperación del ecosistema original.

En 1992, ese plan se formalizó con la creación de Shamwari Private Game Reserve, que abrió sus puertas a los primeros visitantes ese mismo año. El trabajo no fue sencillo: implicó rehabilitar terrenos, controlar especies invasoras y reintroducir animales que habían desaparecido de la zona décadas atrás.

Para el año 2000, el ecosistema ya estaba lo suficientemente recuperado como para sostener grandes depredadores. En octubre de ese año llegó uno de los hitos más importantes del proyecto: la reintroducción de los leones en Shamwari.

Un empresario compró una granja de 1200 hectáreas en 1989: 37 años después es parte de una reserva con más de 5.000 animales. (Imagen ilustrativa generada con IA)

Una reserva que hoy alberga más de 5000 animales

En la actualidad, la reserva tiene aproximadamente 25 mil hectáreas y es hogar de más de 5000 animales, entre ellos las cinco especies más emblemáticas del continente africano, conocidas como los Big Five: elefantes, rinocerontes, búfalos, leopardos y leones. A ellos se suman guepardos, hienas y numerosas especies de antílopes.

La diversidad no se limita a los grandes mamíferos. La reserva también es refugio de 275 especies de aves, lo que la convierte en un punto de referencia para el avistamiento de fauna en el este de Sudáfrica y en un ejemplo de restauración ecológica a largo plazo.

En 2008, casi dos décadas después de la compra original, Gardiner decidió vender Shamwari, aunque conservó una parte de las tierras para sí. El proyecto, no obstante, siguió funcionando como reserva natural bajo nueva gestión, manteniendo el espíritu de conservación con el que había nacido.

Hoy, más de tres décadas después de aquella compra pensada solo para el descanso familiar, Shamwari se mantiene como una de las reservas de conservación y recuperación más reconocidas del este de Sudáfrica.