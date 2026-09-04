Buscan voluntarios para vivir en España, en uno de los destinos más encantadores.

Vivir una temporada en España, rodeado de montañas y naturaleza, puede ser posible gracias a una propuesta de voluntariado publicada en Worldpackers.

La experiencia se desarrolla en un pueblo andaluz cercano a Málaga, en una vivienda con cuatro dormitorios, piscina y una parcela cercada de unos 1.500 metros cuadrados.

La convocatoria está pensada para personas que disfruten de los animales, la jardinería y las tareas de mantenimiento del hogar. Además, quienes participen podrán utilizar diferentes espacios y servicios de la propiedad durante su estadía.

Qué tareas deberán realizar los voluntarios

La propuesta contempla 20 horas de colaboración por semana, con un cronograma flexible y días libres que se acuerdan con los anfitriones.

Una de las principales tareas será ayudar con el cuidado de las mascotas de la casa, que tiene cuatro perros. También se requiere colaboración en actividades relacionadas con el jardín y el mantenimiento general.

Entre las tareas posibles se encuentran:

Cuidado de las mascotas.

Jardinería.

Pintura y decoración.

Reparaciones y mantenimiento.

Compras y otros recados.

Tareas domésticas.

Conducción de la furgoneta para realizar compras, viajes y diferentes diligencias.

La convocatoria destaca que se valoran los intereses y las habilidades de cada voluntario para definir en qué actividades puede colaborar.

Málaga, España. Unsplash | Audiencias.

Qué ofrece el voluntariado en Málaga

A cambio de las horas de ayuda, los participantes tendrán una habitación privada y podrán disfrutar de distintos espacios de la propiedad, incluida la piscina y las áreas exteriores.

La propuesta también incluye desayuno, almuerzo y cena gratuitos durante la estadía, además del uso sin costo de la lavandería.

Los voluntarios tendrán además dos días libres por semana, bicicletas disponibles para utilizar y traslado desde el punto de llegada hasta el alojamiento.

La casa cuenta con cocina equipada, conexión a internet de alta velocidad y un espacio de trabajo destinado a quienes necesiten trabajar de manera remota.

Quiénes pueden postularse

La convocatoria está abierta a personas de entre 21 y 70 años y acepta tanto viajeros que quieran participar solos como parejas o dúos de voluntarios.

No es necesario tener un dominio avanzado del idioma: se solicita español principiante o inglés intermedio.

La propuesta puede resultar especialmente atractiva para quienes quieran combinar una experiencia de viaje con actividades al aire libre y el contacto cotidiano con animales.

Qué gastos quedan afuera

El intercambio cubre el alojamiento y los beneficios detallados por los anfitriones, pero hay gastos que deberán ser asumidos por cada participante.

Entre ellos se encuentran los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno y la visa, en caso de que corresponda según la nacionalidad del voluntario.

Además, existe una regla específica dentro del alojamiento: no está permitido fumar en las instalaciones.

Con un entorno natural, piscina, comidas incluidas y dos días libres por semana, esta propuesta ofrece la posibilidad de experimentar la vida en un pueblo de Andalucía mientras se colabora con el cuidado de mascotas y el mantenimiento de una vivienda cercana a Málaga.