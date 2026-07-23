En distintos países del mundo, el emprendimiento se ha convertido en una opción cada vez más apreciada entre las salidas profesionales posibles. Son los jóvenes sobre todo quienes impulsan esta idea que prioriza la independencia laboral y la creación de proyectos propios.

En España, estas ideas se ven reflejadas en los autónomos, aunque en otros países la emigración para encontrar mejores opciones laborales también puede ser considerada como un tipo de emprendimiento. En cualquier caso, todas las personas decididas a emprender comparten algo en común: las ganas y el esfuerzo por sacar un proyecto adelante.

Este fue el caso de Lorena, una mujer colombiana que llegó con su familia y hoy trabaja en la limpieza y el cuidado de personas mayores. “Era profesional en mi país y he tenido que llegar a España a cuidar abuelos, a cuidar niños y a limpiar casas”, cuenta en un vídeo de sus redes sociales que conectó con miles de personas.

Las dificultades de conseguir trabajo como inmigrante en España. mirsad sarajlic

¿Cuáles son las dificultades de emigrar y dejar un trabajo atrás?

Su caso no es una excepción, sino un patrón estructural. En España, casi el 70% de las trabajadoras domésticas son extranjeras, y en ciertos grupos nacionales más del 60% de las mujeres afiliadas trabajan en cuidados y limpieza. Una parte sustancial posee titulaciones universitarias o formación técnica muy por encima de lo que exigen esos puestos.

La propia Lorena lo describe como una experiencia compartida. “Somos miles de migrantes los que llegamos aquí a un nuevo país con ilusiones, pero eso sí, dejando atrás todo lo que hacía parte de nosotros, incluso nuestras profesiones”, afirma.

Qué barreras encuentran los extranjeros al llegar a España

Los obstáculos son concretos. La dificultad para convalidar titulaciones, el dominio del idioma y la obtención de permisos legales limitan el acceso a empleos acordes con la cualificación. A eso se suma una demanda creciente de servicios de limpieza y cuidados, que exigen menos requisitos formales y permiten empezar de inmediato.

El resultado se refleja en las nóminas. Los trabajadores extranjeros ganan de media un 29% menos que los nacidos en España, y la segregación hacia empleos peor remunerados explica buena parte de esa brecha.

Cómo consiguió su primer empleo en España

Cuando contó su historia llevaba dos años en el país. Al tener familiares aquí, pasó sus primeros meses viviendo con ellos mientras completaba el empadronamiento y buscaba dónde establecerse.

A los nueve meses logró acceder a un trabajo con permiso laboral, lo que permitió a su familia alquilar por fin un piso. Desde entonces ha encadenado varios empleos con el objetivo de reunir el dinero necesario para construir una nueva vida.

Cuál es el lado más duro del proceso

Tampoco esconde el desgaste. “Hay días donde me siento desanimada o con ganas de dejar todo atrás, pero ¿quién no se ha sentido así en cualquier parte del mundo, cualquier día?”, reconoce, y añade que a ese cansancio se suma lo que llama la crisis del migrante.

Lo que la sostiene es su familia. “En esos días así me acuerdo de mis sueños, de mis propósitos, veo la cara de mi niña, de mi esposo y las ganas que tenemos de salir adelante”, cuenta. Su mensaje final va dirigido a quienes atraviesan lo mismo: “Si tú eres migrante igual que yo, ánimo y a vivir el proceso”.