Elegir un destino para emigrar implica analizar economía, cultura, bienestar social y calidad de vida. Dentro de Europa, hay un país que destaca por encima del resto: Dinamarca, reconocido como el país más feliz del mundo y uno de los mejores lugares para comenzar una nueva vida gracias a su acceso gratuito a educación, salud y un sólido sistema de seguridad social.

¿Por qué Dinamarca es considerado el país más feliz del mundo?

Según el World Happiness Report y encuestas de Gallup, Dinamarca encabeza el ranking global de felicidad por su:

fuerte cohesión social,

igualdad de oportunidades,

altos niveles de bienestar,

baja corrupción,

estabilidad económica,

libertad para tomar decisiones,

esperanza de vida saludable

Para las personas mayores de 60 años, Gallup incluso identificó a Dinamarca como el país más feliz del planeta, debido a su sistema social, su seguridad y su calidad de vida.

El World Happiness Report determino cuáles son los factores por los que Dinamarca es el país más feliz del mundo

¿Qué beneficios ofrece Dinamarca a quienes emigran?

Dinamarca atrae cada vez a más personas que buscan estabilidad, seguridad y acceso a servicios públicos de alta calidad. Entre sus principales ventajas se destacan:

Educación gratuita en todos los niveles

Sistema de salud universal y gratuito

Pensión sólida y bien estructurada

Oportunidades laborales con salarios elevados

Bajos índices de corrupción

Ciudades seguras y sostenibles

Movilidad en bicicleta, transporte eficiente y calidad ambiental

El país combina políticas sociales sólidas con un estilo de vida tranquilo, respetuoso y orientado al bienestar comunitario.

¿Qué ciudades son las mejores para vivir en Dinamarca?

Aunque es un país relativamente pequeño con 5,9 millones de habitantes, ofrece varias ciudades ideales para emigrar:

Copenhague

La capital combina empleo bien remunerado, espacios verdes, movilidad urbana eficiente, vida cultural activa y monumentos históricos. Es la zona más elegida por migrantes.

Arhus

Segunda ciudad más importante del país. Ofrece universidades de alto nivel, alquileres más accesibles, vida nocturna, cafeterías y gran oferta gastronómica.

Aalborg

Conocida por su perfil universitario y sus oportunidades laborales en restauración, bibliotecas y servicios. Mezcla arquitectura moderna y un centro histórico encantador.

Vejle

Ciudad tranquila y cultural, con museos, galerías de arte y excelente gastronomía. Ideal para quienes buscan un entorno más sereno.

¿Cómo es el sistema educativo y por qué es tan valorado?

Dinamarca ofrece educación gratuita, incluso para extranjeros que cumplen ciertas condiciones. El sistema se destaca por:

enseñanza práctica,

enfoque en creatividad y resolución de problemas,

apoyo académico a estudiantes inmigrantes,

instituciones de prestigio mundial.

Además, el país impulsa políticas de sostenibilidad, investigación y tecnología, lo que lo convierte en un entorno ideal para jóvenes y profesionales.

¿Qué requisitos existen para emigrar a Dinamarca con Working Holiday?

Para ingresar bajo el programa Working Holiday, los argentinos deben cumplir:

Tener entre 18 y 30 años

Ser ciudadano argentino

No haber participado antes

Poseer pasaporte vigente

Contar con fondos para la estadía

Presentar ticket de regreso o fondos para comprarlo

Viajar solo

Contar con seguro médico obligatorio durante toda la estadía

Aplicar con hasta 6 meses de anticipación

Dinamarca se destaca por tener una gran cantidad de beneficios para sus habitantes como educación gratuita.

¿Cuáles son los beneficios de emigrar a Dinamarca?

Además de los beneficios sociales, Dinamarca mantiene: