Pese a las políticas antimigratorias de Donald Trump, el Gobierno de Estados Unidos mantiene varios mecanismos que permiten el ingreso temporal de extranjeros al país sin necesidad de tramitar una visa tradicional. Uno de ellos es la autorización electrónica conocida como ESTA: un permiso previo que facilita la entrada de turistas y viajeros de negocios provenientes de países específicos. Se trata de una de las alternativas que brinda el programa Visa Waiver Program (VWP), a través del cual se permiten estancias cortas en Estados Unidos a los extranjeros que cumplan una serie de condiciones, sin la necesidad de acceder a la visa tradicional. El ESTA (Electronic System for Travel Authorization) es un permiso electrónico que deben solicitar los ciudadanos de países incluidos en el Visa Waiver Program antes de viajar a Estados Unidos. El objetivo de este permiso es facilitar el ingreso a aquellas personas que realicen viajes cortos, sin la necesidad de que requieran solicitar una visa tradicional. No obstante, el tiempo de permanencia en territorio estadounidense será de hasta 90 días por visita, siempre que el viaje no tenga como fin una residencia permanente. Para solicitar el ESTA, el viajero debe cumplir con una serie de condiciones establecidas por el gobierno de Estados Unidos. Entre ellos se incluyen: Desde el 30 de septiembre de 2025, la tarifa para solicitar el ESTA aumentó de 21 dólares a 40 dólares, casi el doble del precio anterior, según informó el Departamento de Seguridad Nacional y el sistema oficial de autorización de viajes. Actualmente, más de 40 países forman parte del Programa de Exención de Visado de Estados Unidos.