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La plataforma digital colaborativa Worldpackers publicó una propuesta de voluntariado en Sicilia. Están en busca de viajeros dispuestos a colaborar algunas horas al día a cambio de alojamiento y comida cubiertos.
Es una oportunidad especial para quienes desean desconectarse del ritmo urbano y pasar una temporada en el mediterráneo italiano conectando con la naturaleza y la cultura local.
Para encontrarla, se debe buscar la experiencia dentro del área del consorcio municipal libre de Trapani, en Italia, y acepta tanto viajeros solos como parejas y dúos.
¿Qué tareas deben realizar los voluntarios que viajen a Sicilia 4 horas al día?
La propuesta consiste en colaborar cuatro horas diarias, por lo general durante la mañana. Las actividades dependen de la época del año y de las necesidades de la casa que los reciba:
- Cuidado de perros, gatos u otras mascotas.
- Jardinería y mantenimiento de plantas.
- Preparación de comidas.
- Limpieza de dormitorios, baños, cocina y espacios comunes.
- Otras tareas domésticas acordadas previamente.
La publicación ofrece dos días libres semanales, lo que supone, en principio, cinco jornadas de colaboración.
Alojamiento y comida gratuitos durante toda la estadía
A cambio de la colaboración, la familia anfitriona proporciona:
- Una cama en una habitación compartida.
- Desayuno, almuerzo y cena los días de la estadía.
- Acceso a una cocina equipada.
- Uso gratuito de la lavandería.
- Internet básico.
- Recogida al llegar y traslado hasta la propiedad.
- Dos días libres por semana.
Vivir en una casa de campo en Sicilia: ¿Cómo es la experiencia?
La vivienda está situada en el área del Consorcio Municipal Libre de Trapani, en un entorno rural y apartado. La rutina sigue el clima: en verano se comienza más temprano para evitar el calor y en invierno el horario puede retrasarse. Las reseñas destacan la tranquilidad, el contacto con la naturaleza, la convivencia con animales y la posibilidad de conocer la cultura siciliana.
Información general y técnica que todos los interesados deben conocer
Para participar se requiere un nivel principiante de inglés o español y completar el curso “How to become an outstanding Worldpacker” de la plataforma. La solicitud se realiza mediante Worldpackers y está sujeta a la aceptación de la anfitriona.
La propuesta no cubre los pasajes aéreos, el seguro de viaje, la visa ni los desplazamientos internos. Tampoco debe interpretarse como un empleo remunerado: es un intercambio de tareas por alojamiento y alimentación. Antes de viajar, cada interesado debe comprobar las condiciones migratorias aplicables a su nacionalidad y considerar el posible costo de la membresía de Worldpackers.
También es aconsejable acordar por escrito las tareas, los días de trabajo, los horarios, el punto de recogida y cualquier responsabilidad adicional. La casa se encuentra alejada de los centros urbanos, por lo que no disponer de vehículo propio puede limitar los desplazamientos