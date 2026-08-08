La plataforma digital colaborativa Worldpackers publicó una propuesta de voluntariado en Sicilia. Están en busca de viajeros dispuestos a colaborar algunas horas al día a cambio de alojamiento y comida cubiertos.

Es una oportunidad especial para quienes desean desconectarse del ritmo urbano y pasar una temporada en el mediterráneo italiano conectando con la naturaleza y la cultura local.

Para encontrarla, se debe buscar la experiencia dentro del área del consorcio municipal libre de Trapani, en Italia, y acepta tanto viajeros solos como parejas y dúos.

¿Qué tareas deben realizar los voluntarios que viajen a Sicilia 4 horas al día?

La propuesta consiste en colaborar cuatro horas diarias, por lo general durante la mañana. Las actividades dependen de la época del año y de las necesidades de la casa que los reciba:

Cuidado de perros, gatos u otras mascotas.

Jardinería y mantenimiento de plantas.

Preparación de comidas.

Limpieza de dormitorios, baños, cocina y espacios comunes.

Otras tareas domésticas acordadas previamente.

La publicación ofrece dos días libres semanales, lo que supone, en principio, cinco jornadas de colaboración.

La propuesta consiste en colaborar cuatro horas diarias, por lo general durante la mañana. Magnific

Alojamiento y comida gratuitos durante toda la estadía

A cambio de la colaboración, la familia anfitriona proporciona:

Una cama en una habitación compartida.

Desayuno, almuerzo y cena los días de la estadía.

Acceso a una cocina equipada.

Uso gratuito de la lavandería.

Internet básico.

Recogida al llegar y traslado hasta la propiedad.

Dos días libres por semana.

Vivir en una casa de campo en Sicilia: ¿Cómo es la experiencia?

La vivienda está situada en el área del Consorcio Municipal Libre de Trapani, en un entorno rural y apartado. La rutina sigue el clima: en verano se comienza más temprano para evitar el calor y en invierno el horario puede retrasarse. Las reseñas destacan la tranquilidad, el contacto con la naturaleza, la convivencia con animales y la posibilidad de conocer la cultura siciliana.

Información general y técnica que todos los interesados deben conocer

Para participar se requiere un nivel principiante de inglés o español y completar el curso “How to become an outstanding Worldpacker” de la plataforma. La solicitud se realiza mediante Worldpackers y está sujeta a la aceptación de la anfitriona .

La propuesta no cubre los pasajes aéreos, el seguro de viaje, la visa ni los desplazamientos internos . Tampoco debe interpretarse como un empleo remunerado: es un intercambio de tareas por alojamiento y alimentación . Antes de viajar, cada interesado debe comprobar las condiciones migratorias aplicables a su nacionalidad y considerar el posible costo de la membresía de Worldpackers.

También es aconsejable acordar por escrito las tareas, los días de trabajo, los horarios, el punto de recogida y cualquier responsabilidad adicional. La casa se encuentra alejada de los centros urbanos, por lo que no disponer de vehículo propio puede limitar los desplazamientos