Que Ikea considera a España como mercado estratégico no es ninguna novedad. Sí, en cambio el nuevo formato de local que la empresa sueca quiere desarrollar en el país. Se trata de las “tiendas compactas”, un modelo intermedio entre el formato que la hizo popular (las grandes superficies) y los locales urbanos de pequeño tamaño en el centro de las ciudades que comenzó a desarrollar en los últimos ejercicios, principalmente en Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Estados Unidos.

Esta nueva modalidad, además de dar un giro en la estrategia en cuanto a los puntos de venta, es también una oportunidad para aquellos propietarios de locales que cumplan con los requisitos impuestos por Ikea en cuanto a las características de las localizaciones.

Porque la filial española de la compañía fundada en la provincia sueca de Smaland por Ingvar Kamprad en 1943, se encuentra en búsqueda activa de localizaciones para desplegar en España un plan que prevé 15 nuevas tiendas en los próximos cuatro años. Para lo que tiene previsto una inversión de 50 millones de euros con la intención de llegar a crear 515 nuevos puestos de empleo, con una media de 35 colaboradores por tienda.

En cuanto a ubicación, Ikea está abierta a emplazamientos en todo el territorio nacional siempre y cuando, aclara, se cumplan las necesidades que este formato requiere cubrir.

Ikea busca locales para nuevas tiendas en España. (Fuente: Shutterstock)

Características que deben tener los locales que busca Ikea

Que sean superficies de entre 2.000 y 4.000 m2 de extensión.

En una sola planta.

Situados en parques comerciales.

A las afueras de ciudades de más de 100.000 habitantes.

Espacios listos para entrar.

Que cuenten con zona de descarga.

La empresa informa está ya abierta la oportunidad de ofrecer a IKEA instalaciones que cumplan con estas características a través del correo: ikea.expansion.es@ingka.ikea.com.

Objetivo: expansión a mayor velocidad

Se trata de un nuevo formato a nivel global ya explorado en el país en la apertura de tiendas desde 2023, como Granada, Torrejón, Leganés, Vitoria o Girona. La compañía aclara que en la experiencia de cliente apenas supone diferencias respecto a otros formatos con los que se complementa dentro del mapa de presencia omnicanal que Ikea acumula ya en España y que cuenta con cerca de 80 puntos de contacto.

“Es una iniciativa de desarrollo global con la ambición de transformar la forma en que nos expandimos con mayor velocidad y un menor coste mediante la creación de nuevas formas de trabajar y soluciones escalables y de esta forma poder seguir bajando los precios de nuestros productos, que es nuestro fin último para responder a las necesidades de nuestros clientes”, explica Andreas Berg, director de Expansión de Ikea.

En concreto, cada tienda tiene un diseño compacto con miles de productos básicos para el hogar, una selección de alimentación, servicios de planificación sencillos y opciones en la tienda para hacer pedidos, con entrega o recogida flexibles.

Asimismo, este nuevo formato ofrecerá una mayor accesibilidad a los productos de Ikea, con una gama de 2000 productos disponibles para compra inmediata y refuerza la apuesta de la compañía por seguir abriendo puntos de contacto de distinta índole para estar más cerca de los clientes en un modelo de conveniencia de formatos que responda mejor a sus intereses en cada momento.

En definitiva, lo que busca la empresa es combinar los conocimientos de la firma sobre el equipamiento del hogar, el uso inteligente de los datos y nuestra amplia gama de productos para ofrecer al cliente experiencias de compra personalizadas y fluidas, independientemente de cómo y dónde compre.

En este sentido, Berg destaca el avance del desarrollo digital que mejora las visitas, ya sean en línea o en la propia tienda, “la aplicación y la página web de Ikea facilitan más que nunca explorar productos, planificar proyectos y visualizar los espacios soñados y, además, ofrecemos una gran variedad de servicios como planificación y pedidos, entrega y montaje, instalación y financiación, y que los clientes se sientan respaldados en cada etapa del proceso”, concluye el directivo.

Ikea busca locales para nuevas tiendas en España. (Fuente: Shutterstock).

Ikea España en números

En todos los canales comerciales en su conjunto, la empresa alcanzó el pasado año fiscal 25 una facturación de 1986 millones de euros, lo que explica un incremento de un 2,8%, con un resultado de explotación de 130 millones de euros, esto es un 11,2% más, tras vender 164,3 millones de productos y servicios, a los 50 millones de visitantes que cada año pasean por las tiendas de la empresa y las más de 228 millones de visitas online.

Este crecimiento en ventas y beneficios también se traduce en una plantilla de 9736 personas a cierre de año, tras la creación de 130 nuevos empleos.

Nacho Navarro, nuevo director de marketing de la filial española

Ikea anunció hoy el nombramiento de Nacho Navarro como director de Marketing (CMO en España, puesto, dentro del departamento comercial, que hasta el momento ocupó Gabriel Ladaria.

Navarro asume el cargo tras una larga trayectoria en Diageo. A lo largo de los 19 años en los que desarrolló dentro de la empresa, pasó por diferentes puestos de responsabilidad, todos ellos ligados a la disciplina del Marketing.

El nuevo directivo empezó su carrera trabajando en la agencia Lowe antes de pasar en 2005 al lado del anunciante, donde cuenta con más de 20 años de experiencia construyendo marcas referentes a nivel global como Johnnie Walker, Smirnoff, J&B, Camel o Winston, entre otras.

Navarro es licenciado en Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE; MBA por Power MBA y cursó un programa de Desarrollo de Directivo por el IESE. El nombramiento se hará efectivo a partir del próximo 1 de septiembre, coincidiendo con el arranque del año fiscal para Ikea.