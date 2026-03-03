La Ciudad de Buenos Aires busca ampliar su capacidad para albergar congresos, exposiciones y convenciones con un nuevo polo ferial que podría instalarse en Villa Soldati. La iniciativa apunta a desarrollarse en el predio del ex Parque de la Ciudad y se presenta como una propuesta con impacto urbano, económico y laboral. El proyecto es impulsado por la Cámara Argentina de la Industria Ferial (CAIFE), que plantea la necesidad de descentralizar la infraestructura actualmente concentrada en el norte porteño y fortalecer el sur de la Ciudad como nuevo eje de actividad. La propuesta prevé aprovechar parte de las 75 hectáreas del antiguo Parque de la Ciudad, un espacio con accesos adecuados y conexión mediante transporte público, además de condiciones logísticas aptas para el ingreso de camiones sin afectar el tránsito urbano. La iniciativa no contempla únicamente pabellones para ferias y exposiciones. También incluye hoteles de tres a cinco estrellas, áreas comerciales y gastronómicas, oficinas, talleres para empresas del sector y un centro logístico. Además, se proyecta la creación de una escuela de oficios vinculada a actividades como carpintería, electricidad, herrería y diseño de stands. Según lo planteado por CAIFE, el desarrollo se realizaría mediante construcciones modulares, con materiales sustentables y posibilidad de expansión progresiva. Se trata de un esquema público-privado que involucraría al Gobierno de la Ciudad y a desarrolladores privados. El proyecto fue presentado ante el Consejo de Planeamiento Estratégico a fines de 2025 y se espera su tratamiento en la Legislatura porteña durante este año. Cuenta con respaldo de entidades empresarias como CAME y FECOBA. La actividad vinculada a congresos y exposiciones tiene peso propio en la economía local. De acuerdo con datos del Observatorio Económico de Turismo de Reuniones, el país registró más de 3.900 eventos en el último año, con Buenos Aires como principal sede. Uno de cada cuatro turistas que llegó a la Argentina lo hizo para participar de una convención o congreso, con estadías promedio de 3,5 días. Además, el gasto de este perfil de visitante supera ampliamente al del turismo tradicional. Desde el sector sostienen que la infraestructura disponible no siempre alcanza para cubrir la demanda, lo que puede limitar la realización de eventos. En ese marco, ampliar la oferta permitiría acompañar el crecimiento de la actividad. La industria de congresos y convenciones emplea actualmente a más de 100.000 personas de forma directa. A eso se suman miles de puestos indirectos asociados a logística, armado de stands, catering, sonido, imagen y servicios técnicos. Según estimaciones del sector, cada evento puede generar entre 5.000 y 10.000 empleos indirectos. La iniciativa en Soldati busca, además, reactivar un predio que tuvo su etapa de mayor actividad en las décadas del 80 y 90. El Parque de la Ciudad conserva hoy más de 200 especies de árboles, laguna artificial, anfiteatro y espacios culturales. La propuesta plantea integrar la nueva infraestructura respetando la fisonomía existente y manteniendo el uso público de los espacios verdes. Con este desarrollo, la Ciudad apuesta a combinar expansión de la industria ferial, generación de empleo y revitalización del sur porteño en un contexto de crecimiento del turismo de reuniones.