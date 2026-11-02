Algunos beneficiarios del Seguro Social recibirán su dinero antes de lo habitual.

La Administración del Seguro Social (SSA) de Estados Unidos confirmó una modificación en el cronograma de noviembre de 2026: los jubilados y pensionados cuyo día de nacimiento se encuentre entre el 1 y el 10 recibirán su pago el martes 10 de noviembre , en lugar del miércoles 11.

El cambio responde al Día de los Veteranos, un feriado federal que provocará el cierre de las oficinas gubernamentales y de numerosas entidades bancarias.

Quiénes cobrarán la jubilación el martes 10 de noviembre de 2026

Los beneficiarios que recibirán el depósito el martes 10 son aquellos cuya fecha de nacimiento esté comprendida entre el 1 y el 10 de cualquier mes y que pertenezcan al esquema de pagos de los miércoles, puntualmente el segundo de cada mes.

El calendario oficial se organiza de la siguiente forma:

Nacidos entre el 1 y el 10: segundo miércoles del mes. En noviembre, cobrarán el martes 10 por el feriado .

Nacidos entre el 11 y el 20: tercer miércoles, que en noviembre será el 18.

Nacidos entre el 21 y el 31: cuarto miércoles, correspondiente al 25 de noviembre.

Hay una excepción importante: quienes comenzaron a recibir beneficios del Seguro Social antes de mayo de 1997 y quienes cobran simultáneamente Seguro Social y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) tienen un calendario diferente.

De acuerdo con la SSA, estos beneficiarios reciben el Seguro Social el tercer día de cada mes (cobrarán el martes 3 de noviembre), mientras que el SSI se deposita el primer día (se adelantó al pasado viernes 30 de octubre ya que el 1 de noviembre fue domingo).

La SSA establece las fechas de distribución según el día de nacimiento de cada beneficiario. Por eso, no todos los jubilados recibirán el dinero el mismo día: los otros dos grupos conservarán sus fechas programadas. SSA

Qué pasa si el dinero no llega el día previsto

La SSA recomienda esperar tres días hábiles adicionales de envío antes de comunicarse con la institución si el pago no aparece en la cuenta bancaria en la fecha correspondiente. También es posible consultar el estado de los depósitos desde la cuenta personal de my Social Security.

Qué se celebra el 11 de noviembre

El 11 de noviembre se conmemora el servicio de quienes integraron las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Su origen está relacionado con el armisticio que puso fin a los combates de la Primera Guerra Mundial en 1918.

En 1919, el presidente Woodrow Wilson impulsó la conmemoración del Día del Armisticio. Posteriormente, en 1938, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley que declaró el 11 de noviembre día feriado en todo el país y, finalmente en 1954, recibió el nombre de Día de los Veteranos.

Desde entonces, cada año, se realizan desfiles, homenajes y ceremonias oficiales. Uno de los actos más importantes tiene lugar en la Tumba del Soldado Desconocido, ubicada en el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia.

El feriado también afecta la actividad de las instituciones públicas. Según USA.gov, “Durante los días feriados federales las oficinas del Gobierno, los bancos y algunos negocios del sector privado están cerrados”.