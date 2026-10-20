El Gobierno de Giorgia Meloni ha aprobado este martes un decreto que endurece las medidas de seguridad en Italia.

El Gobierno de Giorgia Meloni ha aprobado este martes un decreto que endurece las medidas de seguridad en Italia respecto de los menores de edad y protestas violentas, según ha afirmado la primera ministra en un video publicado en sus redes sociales.

Algunas de las disposiciones son la posibilidad de retener o arrestar preventivamente a menores de 14 a 17 años, además de cambiar la concepción sobre cómo un adolescente de 14 a 17 años comprende las consecuencias de sus actos.

También, intrdouce modificaciones respecto a la violencia en manifestaciones, multas y la responsabilidad de los progenitores en los daños ocasionados por sus hijos menores de edad.

Las medidas tienen lugar después de los disturbios y saqueos registrados durante el fin de semana en Milán. Las manifestaciones, que reclamaban por el aumento del costo de vida, los bajos salarios y el encarecimiento de los servicios públicos se vieron interrumpidas por violentos enfrentamientos entre grupos manifestantes y la policía.

Qué cambios introduce el nuevo decreto de Giorgia Meloni

Uno de las principales modificaciones establecidas por el Gobierno italiano es que la Policía podrá detener durante determinadas horas a adolescentes de 14 a 17 años en circunstancias de riesgo previstas por el decreto, sin necesidad de que hayan cometido un delito.

A su vez, se modifican las condiciones bajo las cuales se considera que un menor comprende las consecuencias de sus actos.

Según ha informado El País, hasta el momento la responsabilidad penal de los adolescentes de entre 14 y 17 años dependía de una evaluación sobre su capacidad para comprender las consecuencias de sus actos. Tras el decreto firmado por Meloni, se invierte la carga de prueba y se introduce la presunción de capacidad de discernimiento a partir de los 14 años .

Por otro lado, se introducen delitos específicos que atañen a la participación violenta en protestas, con penas que pueden alcanzar hasta cinco años de prisión. De igual manera, la participación en algunos actos podrá castigarse con multas que alcancen hasta los 20.000 euros.

Varias personas participan en una marcha de protesta contra el alto coste de la vida en Turín, Italia. EFE

Esto no implica que la edad de imputabilidad de haya modificado, debido a que el Código Penal italiano ya establecía que los menores de 14 años no son imputables, y que entre los 14 y 17 años la responsabilidad penal depende de que el adolescente tenga la capacidad para comprender sus actos y actuar voluntariamente. Sin embargo, cuando se determine esa capacidad de discernimiento, existe un régimen penal juvenil que contempla una reducción de penas.

Además, el Gobierno también ha informado que autorizó reforzar el dispositivo de seguridad pública en Milán con otros 500 soldados. Los militares permanecerán desplegados hasta el 31 de diciembre y estarán a disposición de las autoridades para colaborar en el control del territorio y el mantenimiento de la seguridad pública, según ha explicado EFE.

Qué significa la detención preventiva de menores y qué implica

Hasta ahora, los mecanismos de retención por motivos de seguridad pública estaban dirigidos a adultos, pero el nuevo decreto amplía su aplicación a menores de entre 14 y 17 años.

Además, existe una diferencia fundamental respecto de detención por un delito. Esto se debe a que la detención preventiva se puede aplicar antes de que se cometa un hecho delictivo, cuando existan circunstancias de riesgo previstas por la normativa. El decreto firmado por la presidenta del Consejo de Ministros de Italia ha afirmado que las retenciones en comisaría podrán ser de 12 a 24 horas, según ha informado El País.

A diferencia de una detención vinculada con la investigación de un delito ya cometido, la nueva medida italiana tiene una finalidad preventiva y podrá aplicarse ante determinadas situaciones de riesgo previstas por la normativa. No obstante, su aplicación deberá ajustarse a los requisitos y garantías legales correspondientes.

Se establecerá la posibilidad de retener preventivamente a menores de 14 a 17 años. EFE

Qué establece la legislación española sobre la detención de menores de edad

En España, la responsabilidad penal de los menores está regulada por la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, que establece un régimen específico para los adolescentes de entre 14 y 17 años que cometan un delito.

Según el artículo primero de esta normativa, los menores pueden ser considerados penalmente responsables a partir de los 14 años. Sin embargo, a diferencia de los adultos, son juzgados por los Juzgados de Menores y están sujetos a medidas que contemplan su educación y reinserción social.

Por otro lado, los menores de 14 años no pueden ser considerados penalmente responsables conforme a esta ley, aunque podrán intervenir los organismos de protección de menores cuando las circunstancias lo requieran.

En cuanto a la detención, el artículo 17 establece que un menor detenido por la Policía deberá ser puesto en libertad o a disposición del Ministerio Fiscal en un plazo máximo de 24 horas, además de garantizarle asistencia letrada y la comunicación de su situación a sus representantes legales.