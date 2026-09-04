Se aproxima la tormenta del año el jueves 3: lluvias con granizo y ráfagas de viento en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.

Un nuevo frente frío de origen polar ingresará al país durante el fin de semana, generando una marcada caída de los valores térmicos sobre la franja central y la región del AMBA .

El sistema atmosférico afectará principalmente las condiciones meteorológicas entre el sábado y las primeras horas del lunes, marcando un cambio drástico respecto a las marcas registradas durante los días previos.

De acuerdo a las proyecciones meteorológicas, el fenómeno estará acompañado por vientos intensos y probabilidad de precipitaciones aisladas en la región pampeana.

El día a día del clima y las temperaturas estimadas en Buenos Aires

El impacto del frente polar se sentirá de manera progresiva a lo largo de las jornadas del fin de semana, alcanzando su pico de mayor intensidad entre el domingo y el inicio de la semana laboral:

Sábado: El aire frío ingresará durante el transcurso del día, provocando un ambiente marcadamente helado hacia la tarde y la noche una vez que baje el sol. La jornada estará acompañada por ráfagas de viento del sector sur que incrementarán la sensación térmica de frío.

Domingo: Se mantendrá el descenso térmico sobre todo el Área Metropolitana de Buenos Aires, con mínimas estimadas en torno a los 3 grados y probabilidad de chaparrones aislados durante la tarde.

Lunes y martes: Las marcas frías continuarán durante las primeras horas del lunes. Sin embargo, a partir de la jornada del martes se proyecta un paulatino ascenso de los registros térmicos en consonancia con la rotación de los vientos.

Buenos Aires se congela: una fuerte ola polar azotará al país este fin de semana y llevará las temperaturas bajo cero

Frecuencia de los frentes fríos en la recta final del invierno

Según los análisis de la circulación atmosférica actual, el ingreso de frentes polares fuertes continuará repitiéndose en ciclos de entre 10 y 15 días.

No obstante, los especialistas señalan que a medida que avance la temporada y aumente la incidencia del sol por la época del año, a estas masas de aire polar les costará cada vez más sostener temperaturas bajo cero de forma prolongada sobre la región central.

Las lecturas tomadas en niveles medios de la atmósfera (a 1.500 metros de altura) confirman el avance del núcleo helado que afectará principalmente la zona del Río de la Plata, el centro del país y el norte de la Patagonia.

Medidas recomendadas frente a las bajas temperaturas y la sensación térmica

Ante este escenario meteorológico de frío extremo y fuertes ráfagas de viento , las autoridades recomiendan tomar precauciones para mitigar los efectos del ambiente gélido tanto en la vía pública como en los hogares.

Resulta fundamental abrigarse mediante el uso de varias capas de ropa, proteger adecuadamente las extremidades y evitar la exposición prolongada al aire libre en los momentos de menor temperatura.

Asimismo, se aconseja verificar el correcto funcionamiento de los artefactos de calefacción a gas para prevenir accidentes por inhalación de monóxido de carbono y mantener una ventilación mínima pero constante en los ambientes cerrados.