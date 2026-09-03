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Cuenta DNI mantiene vigente el descuento en carnicerías, una promoción sumamente útil para hacer las compras del asado porque ofrecen un 20% de reintegro.
El beneficio del Banco Provincia podrá ser usado en los comercios adheridos. Además, dieron a conocer todos los descuentos vigentes para el mes de septiembre.
Descuento en carnicerías de Cuenta DNI en septiembre
Para el noveno mes del año, los clientes del Banco Provincia podrán comprar con 20% de descuento de lunes a viernes. El tope es de $ 6.000 por personas y por semana, por lo que se necesitan compras por $ 30.000 para alcanzar el máximo reintegro.
Significa que cada persona podrá acceder a un reintegro de $ 30.000 durante septiembre por tener cinco semanas.
Cabe recordar que para acceder al beneficio se debe pagar mediante código QR desde la aplicación y con dinero en cuenta.
Todos los descuentos de Cuenta DNI en septiembre
Cuenta DNI publicó todos los descuentos al que pueden acceder los titulares:
- Veterinarias y Pet Shops: 30% de reintegro con la aplicación Cuenta DNI todos los sábados. El tope es de $ 8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de aproximadamente $26.650.
- Gastronomía por el Día del Maestro: 30% de descuento el 11 de septiembre. El reintegro máximo es de $ 15.000 por persona, alcanzable con $ 50.000 en consumos.
- Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes. El tope es de $ 6.000 por semana y persona. Por lo tanto, se necesitan compras por $ 30.000 para aprovecharlo.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Cuenta DNI devuelve hasta $ 6.000 semanales por persona, monto que se alcanza gastando $ 15.000.
- Garrafas: 40% de descuento todos los días en la compra de garrafas. En este caso, el tope unificado es de $ 18.000 mensuales por persona y se alcanza con $ 45.000 en compras.
- Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. El límite semanal es de $ 6.000, por lo que se requieren compras de $ 15.000.
- Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos. El beneficio de Banco Provincia para Cuenta DNI tiene un tope de $ 8.000 semanales por persona, alcanzable con consumos de $ 32.000.
- YPF Full: 25% de ahorro los sábados y domingos en locales gastronómicos adheridos. El tope es de $ 8.000 semanales por persona y se alcanza gastando $ 32.000. La promoción no incluye combustibles.
- Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. El reintegro máximo es de $ 15.000 mensuales por persona, que se alcanza con consumos de $ 50.000.
- Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes. A diferencia de otros beneficios de Cuenta DNI, esta promoción no tiene tope de reintegro.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves. Asimismo, el beneficio no establece un límite para la devolución.