Que vuelva el asado del domingo: con cuenta DNI habrá muy buenos descuentos en carnicerías durante todo el mes.

Cuenta DNI mantiene vigente el descuento en carnicerías, una promoción sumamente útil para hacer las compras del asado porque ofrecen un 20% de reintegro.

El beneficio del Banco Provincia podrá ser usado en los comercios adheridos. Además, dieron a conocer todos los descuentos vigentes para el mes de septiembre.

Descuento en carnicerías de Cuenta DNI en septiembre

Para el noveno mes del año, los clientes del Banco Provincia podrán comprar con 20% de descuento de lunes a viernes. El tope es de $ 6.000 por personas y por semana, por lo que se necesitan compras por $ 30.000 para alcanzar el máximo reintegro.

Significa que cada persona podrá acceder a un reintegro de $ 30.000 durante septiembre por tener cinco semanas.

Cabe recordar que para acceder al beneficio se debe pagar mediante código QR desde la aplicación y con dinero en cuenta.

Que vuelva el asado del domingo: con cuenta DNI habrá muy buenos descuentos en carnicerías durante todo el mes.

Todos los descuentos de Cuenta DNI en septiembre

Cuenta DNI publicó todos los descuentos al que pueden acceder los titulares:

Veterinarias y Pet Shops : 30% de reintegro con la aplicación Cuenta DNI todos los sábados. El tope es de $ 8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de aproximadamente $26.650.

Gastronomía por el Día del Maestro : 30% de descuento el 11 de septiembre. El reintegro máximo es de $ 15.000 por persona, alcanzable con $ 50.000 en consumos.

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes. El tope es de $ 6.000 por semana y persona. Por lo tanto, se necesitan compras por $ 30.000 para aprovecharlo.

Que vuelva el asado del domingo: con cuenta DNI habrá muy buenos descuentos en carnicerías durante todo el mes.