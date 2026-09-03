Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias disminuirán considerablemente en varias regiones de México el 3 de septiembre. Chihuahua, Sonora y Durango figuran entre los estados con precipitaciones muy intensas.

El escenario fue relevante en el Monitor de Secuencias de México del 15 de agosto. En este informe, Chihuahua mantuvo el 28.3% de su territorio con cierto grado de equidad, mientras que Sonora registró el 20.9% y Durango el 9.9%.

Por lo tanto, las precipitaciones pronosticadas podrían suponer un agotamiento del suelo, la vegetación, las actividades agrícolas y las fuentes superficiales de agua. Sin embargo, las lluvias de un solo día no implican que la situación haya terminado en todo el país.

Municipios beneficiados por las lluvias. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Las principales zonas con precipitaciones previstas en México

El aviso del SMN indica que la tormenta eléctrica mexicana y la inestabilidad atmosférica favorecerán lluvias intensas en el norte. El organismo advierte que estas estarán acompañadas de actividad eléctrica, viento y posible caída de granos.

Sonido: de 50 a 75 milímetros en la parte superior e inferior.

Chihuahua: de 50 a 75 milímetros en el oeste y sur.

Durango: de 50 a 75 milímetros en el oeste y el norte.

Zacatecas: de 50 a 75 milímetros en el oeste y sur.

Sinaloa: de 50 a 75 milímetros al norte y al centro.

Nayarit: de 50 a 75 milímetros por encima y por debajo.

Baja California Sur: hasta 150 millas en las zonas central y sur.

El pronóstico de lluvias del SMN también incluye lluvias muy fuertes en Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como fuertes lluvias en Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

CONAGUA

Chihuahua y Sonora todavía tienen áreas afectadas por la falta de agua

El informe del 15 de agosto mostró que Chihuahua era uno de los estados del norte con la mayor superficie afectada. El 25,8% presentaba condiciones anormalmente secas, el 2,4% condiciones moderadas y el 0,1% condiciones severas.

El nivel freático se encontraba en un 14,4% de la superficie en condiciones anormalmente secas, en un 5,6% en condiciones moderadas y en un 0,9% en condiciones severas. En Chihuahua, también hay cinco municipios ubicados en esa categoría.

En Durango, el panorama era distinto a nivel municipal: el sistema de monitoreo registró algunos municipios con sequias, aunque el 9,9% de su superficie se encontraba en condiciones anormalmente secas. Por lo tanto, el agua de lluvia puede contribuir a recuperar la humedad en ciertas áreas.

El panorama nacional también fue homogéneo. En agosto, se eliminaron áreas afectadas por sequias en Chiapas, Quintana Roo, Baja California y Guerrero , mientras que otros estados presentaron porciones considerablemente menores.

Seguía en México: municipios afectados. CONAGUA

¿Cómo puedes beneficiarte del agua de lluvia?

La importancia de estas precipitaciones radica en que pueden aportar humedad a zonas que sufren sequía. El beneficio será mayor donde la lluvia penetre en el suelo y nutra zanjas, arroyos o cuerpos de agua.

En Chihuahua y Sonora, donde el monitor de agosto mostró la presencia de lluvias, las precipitaciones pronosticadas pueden mejorar temporalmente las condiciones de humedad. En Durango, también, pueden favorecer las zonas que permanecen anormalmente secas.

El propio SMN indica que las inundaciones pueden “aumentar los niveles de los ríos y arroyos” , una señal de que parte del agua puede incorporarse a excursiones poco profundas.

Sin embargo, existe un contraste importante: un aguacero intenso no implica necesariamente la recuperación total del caudal. El SMN advierte que las precipitaciones también pueden provocar inundaciones, avalanchas y crecidas en ríos y arroyos.

Las lluvias también inundarán otras áreas con secuoyas.

El agua no solo llegará a Chihuahua, Sonora y Durango. El pronóstico incluye precipitaciones significativas en otros estados que también presentan áreas afectadas por las siguientes condiciones climáticas en el informe correspondiente al 15 de agosto.

En las zonas donde la situación de separación e inundación previa es especialmente relevante:

Guerrero y Oaxaca , con lluvias muy fuertes.

Nayarit y Jalisco , con precipitaciones muy intensas.

Zacatecas , con lluvias muy fuertes.

En Chiapas también se esperan lluvias muy intensas.

Tabasco, Veracruz y Yucatán , con fuertes lluvias en sectores específicos.

La predicción de SMN, emitida a las 06:00 horas de estos juegos, aún contempla cambios en las condiciones. La siguiente actualización estaba programada para las 18:00, o antes de que se produjera un cambio significativo.

En otras palabras, las inundaciones representan una oportunidad de recuperación para diversas zonas que se encontraban en condiciones de sequía, pero aún es prematuro hablar de un fin generalizado de la situación. El impacto dependerá de su magnitud, su concentración y su evolución en las próximas semanas.