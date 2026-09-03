La nueva ley tiene además un impacto directo sobre las actuales autoridades provinciales: Frigerio y Aluani serán el primer gobernador y la primera vicegobernadora que finalizarán sus funciones sin adquirir el derecho a cobrar la pensión vitalicia.

En esta noticia Se terminan las pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores

Entre Ríos puso fin este miércoles a más de 60 años de pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores. La Cámara de Diputados sancionó definitivamente la iniciativa impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio y derogó la Ley 4.506, vigente desde 1965, que otorgaba a quienes ocuparan esos cargos una pensión equivalente al 75% de la remuneración correspondiente.

La iniciativa quedó convertida en ley con 30 votos afirmativos y ninguno negativo, luego de haber atravesado el tratamiento de ambas cámaras de la Legislatura provincial. El proyecto había sido enviado por Frigerio al comienzo de su gestión, como parte de los compromisos asumidos para terminar con los privilegios de la política y avanzar hacia un Estado más austero y transparente.

“Pusimos fin a más de 60 años de pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores. Alicia Aluani y yo vamos a ser los primeros alcanzados por esta decisión . Un compromiso más que asumimos y cumplimos”, sostuvo Frigerio luego de la sanción.

El propio gobernador y la vicegobernadora Alicia Aluani serán los primeros mandatarios alcanzados por la nueva norma y no podrán acceder al beneficio al finalizar sus mandatos. La medida se suma a una agenda de reducción del gasto político, transparencia y transformación institucional que el Gobierno provincial puso en marcha desde diciembre de 2023.

La nueva ley tiene además un impacto directo sobre las actuales autoridades provinciales: Frigerio y Aluani serán el primer gobernador y la primera vicegobernadora que finalizarán sus funciones sin adquirir el derecho a cobrar la pensión vitalicia establecida por el régimen que acaba de ser derogado.

“Desde el primer día venimos eliminando los privilegios de la política y ordenando el Estado para ponerlo nuevamente al servicio de los entrerrianos”, afirmó el mandatario. Y agregó: “Estoy convencido de que, si queremos cambiar la forma de gobernar, el cambio tiene que empezar por quienes tenemos la responsabilidad de hacerlo”.

A esas decisiones se sumaron la reforma política y electoral, la Boleta Única de Papel, la Ley de Transición de Gobierno y distintas iniciativas vinculadas con la ética pública.

Se terminan las pensiones vitalicias para gobernadores y vicegobernadores

La eliminación de las pensiones vitalicias forma parte de una agenda institucional más amplia que comenzó desde los primeros días de la gestión. El Gobierno provincial redujo prácticamente a la mitad los cargos políticos y eliminó un nivel completo de la estructura jerárquica del Estado. También terminó con los gastos reservados, avanzó sobre los sobresueldos y la acumulación de remuneraciones, redujo las adscripciones y puso en marcha herramientas para transparentar la nómina, los salarios y las declaraciones juradas de los funcionarios.

A esas decisiones se sumaron la reforma política y electoral, la Boleta Única de Papel, la Ley de Transición de Gobierno y distintas iniciativas vinculadas con la ética pública, el acceso a la información y la transparencia de la administración.

La derogación de la Ley 4.506 termina así con un régimen establecido en 1965 y fija hacia adelante un nuevo principio: ocupar los máximos cargos políticos de Entre Ríos ya no generará por sí mismo el derecho a una pensión vitalicia.

Con la sanción de este miércoles, una iniciativa presentada al comienzo de la gestión de Frigerio quedó definitivamente convertida en ley y se convirtió en una nueva medida de la agenda del Gobierno provincial para reducir los privilegios asociados al ejercicio de la función pública.