Chile se prepara para adelantar sus relojes una hora este fin de semana. El cambio modificará las rutinas y obligará a prestar atención a vuelos, reuniones y cruces fronterizos.

Mientras el invierno comienza a quedar atrás en el hemisferio sur, Chile se prepara para realizar un nuevo cambio de horario. La modificación forma parte del sistema de husos horarios establecido por la normativa vigente y llegará apenas unos días después del inicio de septiembre, por lo que millones de personas deberán adaptar nuevamente sus rutinas.

El ajuste ocurrirá durante la madrugada del domingo 6 de septiembre de 2026 en gran parte del territorio chileno. A diferencia del cambio realizado en abril, cuando los relojes se retrasaron una hora para ingresar al horario de invierno, ahora deberán adelantarse 60 minutos para dar comienzo al horario de verano.

La conversación en torno a un cambio de hora suele centrarse en temas como el sueño, la productividad y la adaptación de la rutina. Foto: Archivo.

¿Cuándo y cómo será el próximo cambio de horario en Chile?

El cambio de hora comenzará exactamente a las 00:00 del domingo 6 de septiembre de 2026. En ese momento, los relojes de gran parte de Chile continental deberán adelantarse una hora, pasando del huso horario UTC-4 al UTC-3.

En términos prácticos, cuando el reloj marque las 00:00, deberá pasar a la 01:00. Esto significa que esa noche tendrá una hora menos y que amanecerá y anochecerá más tarde.

La modificación se aplicará en todas las regiones del país, con excepción de Aysén y Magallanes y la Antártica Chilena, territorios que mantendrán su horario.

En el caso de Chile Insular, específicamente Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez, el ajuste se realizará a las 22:00 horas del sábado 5 de septiembre, de acuerdo con el huso horario correspondiente a esas zonas.

El horario de verano se mantendrá hasta el primer domingo de abril de 2027, cuando corresponda realizar el siguiente cambio establecido por la normativa.

Horario nuevo en Chile Shutterstock

¿Cómo afecta el cambio de hora a Argentina?

Para Argentina, la modificación tendrá un efecto particular porque el país utiliza actualmente el huso UTC-3. Por lo tanto, cuando la mayor parte de Chile adelante sus relojes, Argentina y ese sector de Chile volverán a compartir la misma hora.

Esto resulta especialmente importante para quienes viajan entre ambos países, tienen reuniones virtuales, realizan actividades comerciales o utilizan vuelos internacionales.

También deberán prestar atención quienes crucen por pasos fronterizos, ya que los horarios de atención de los complejos internacionales pueden estar expresados de acuerdo con la hora local de cada lado de la frontera.

Por ello, antes de viajar conviene consultar directamente el horario de funcionamiento del paso fronterizo correspondiente y revisar las reservas, especialmente si se trata de vuelos, buses o conexiones con horarios estrictos.

El nuevo jetlag doméstico: ¿cómo afecta al cuerpo el cambio de hora?

Aunque adelantar el reloj solamente una hora puede parecer un cambio menor, el organismo puede tardar varios días en adaptarse. El sueño es uno de los principales aspectos afectados, ya que el horario oficial deja de coincidir inmediatamente con el ritmo biológico habitual.

Quienes deban levantarse temprano pueden experimentar cansancio, somnolencia, menor concentración o dificultad para conciliar el sueño durante los primeros días. También es posible que algunas personas sientan que la mañana llega demasiado pronto, aunque el reloj indique la hora habitual.

Este fenómeno puede entenderse como una especie de jetlag doméstico: no hace falta viajar a otro país para alterar temporalmente el reloj biológico. Basta con modificar la hora oficial de una región.

Para facilitar la adaptación, una estrategia sencilla consiste en comenzar a ajustar progresivamente los horarios de sueño antes del cambio. También ayuda mantener una rutina regular, exponerse a la luz natural durante la mañana y evitar el uso excesivo de pantallas antes de dormir.

Relojes. ChatGPT

¿Cómo actualizar el celular si la hora no cambia automáticamente?

La mayoría de los teléfonos inteligentes ajustan la hora de manera automática cuando tienen activadas las opciones de fecha, hora y zona horaria automáticas. Sin embargo, es recomendable comprobar la configuración antes de la madrugada del sábado.

En Android, generalmente se debe ingresar a Ajustes > Sistema > Fecha y hora y activar las opciones de fecha y hora automáticas y de zona horaria automática. La ruta puede variar según la marca del dispositivo.

En iPhone, se puede revisar desde Configuración > General > Fecha y hora y activar Definir automáticamente. También es conveniente mantener habilitada la opción relacionada con la zona horaria y contar con conexión a internet.

Si el dispositivo no realiza el cambio, se puede actualizar manualmente la hora, pero primero conviene comprobar que el sistema operativo esté actualizado y que el teléfono tenga conexión.

Consejos para evitar llegar tarde

Para reducir el riesgo de confusiones durante los primeros días, especialmente el lunes posterior al cambio, se recomienda:

Revisar la hora del celular antes de dormir el sábado.

Comprobar también relojes de pared, despertadores, vehículos y otros dispositivos.

Confirmar la hora de vuelos, buses y reservas.

Revisar con anticipación las reuniones laborales o virtuales programadas.

Configurar una alarma adicional durante los primeros días.

Consultar los horarios oficiales de los pasos fronterizos si se viajará entre Chile y Argentina.

Evitar confiar exclusivamente en un reloj que no tenga actualización automática.

El cambio será de apenas 60 minutos, pero esa diferencia puede ser suficiente para alterar una jornada laboral, perder una conexión o llegar tarde a una cita. Por eso, la mejor estrategia es revisar los dispositivos y compromisos antes de que comience el nuevo horario.