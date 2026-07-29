Los estudiantes universitarios de la provincia de Buenos Aires ya pueden acceder a una nueva convocatoria de becas que busca brindar apoyo económico a quienes cursan carreras de pregrado y grado.

La inscripción ya está abierta y contempla distintas etapas que deberán completarse de manera online.

UNNOBA

La iniciativa corresponde a una de las instituciones más reconocidas del noroeste de la Provincia y está dirigida a alumnos que cumplan con los requisitos académicos y socioeconómicos establecidos.

Qué universidad permitirá a estudiantes ganarse una beca

La Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) abrió la inscripción a las Becas al Fortalecimiento Académico, que otorga un subsidio económico a estudiantes de carreras de pregrado y grado.

El objetivo es acompañar a quienes necesitan una asistencia para continuar con sus estudios y cumplan con las condiciones fijadas por la universidad.

Todo el proceso se realiza de forma digital, a través del sistema institucional SIU Tehuelche y de la Mesa de Entrada Virtual (MEV).

Cómo inscribirse y cuáles son las fechas para solicitar la beca

En primer lugar, los aspirantes deberán tener en cuenta que la fecha límite para anotarse es el 24 de agosto. Una vez contemplada esta información, tendrán que llenar el formulario de inscripción en el sistema SIU Tehuelche. El tercer paso consiste en enviar la documentación requerida en formato PDF mediante la Mesa de Entrada Virtual. El tiempo límite establecido es el próximo 27 de agosto.

Qué documentación se debe presentar para ganar la beca

Formulario de inscripción generado por el sistema.

DNI del estudiante y de cada integrante del grupo familiar.

Certificado negativo de ANSES de los mayores de 18 años del hogar.

Certificado de alumno regular.

Certificado analítico .

Documentación que acredite los ingresos del grupo familiar.

Comprobante de domicilio y agenda de clases, en caso de no residir en una ciudad sede de la Unnoba.

La escala utilizada para la evaluación socioeconómica será la siguiente:

Cantidad de integrantes del grupo familiar Ingreso familiar mensual 1 Hasta $ 1.387.200 2 Hasta $ 1.560.600 3 Hasta $1.734.000 4 Hasta

$ 1.907.400 5 Hasta

$ 2.080.800

Quiénes pueden acceder a las Becas al Fortalecimiento Académico

Cada solicitud será evaluada por la universidad teniendo en cuenta la situación socioeconómica del grupo familiar y el desempeño académico del estudiante.

La documentación presentada permitirá determinar si el postulante cumple con los criterios establecidos en las bases del programa.

Para quienes tengan dudas sobre el trámite, la UNNOBA también puso a disposición un instructivo en sus plataformas oficiales y canales de consulta a través de la Dirección de Bienestar Estudiantil, que responde consultas por correo electrónico y WhatsApp durante el período de inscripción.