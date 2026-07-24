La Secretaría de Educación Pública, SEP, ha confirmado la ejecución de una nueva estrategia nacional que abarcará evaluaciones periódicas sobre el bienestar emocional de estudiantes en secundaria y bachillerato en todo el territorio nacional.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, indicó que esta iniciativa tiene como objetivo abordar el malestar psicológico emergente entre los adolescentes a través de acciones permanentes en el ámbito escolar.

Confirmado por la SEP: habrá un nuevo y riguroso examen para los alumnos y será en las escuelas de todo el país (foto: archivo).

A pesar de que no se trata de una evaluación cuantitativa o calificativa convencional en las instituciones educativas, el programa “El ABC de las emociones”, presentado por el Gobierno de México, implementará herramientas que permitan identificar señales de alerta en jóvenes, formando un sistema de monitoreo continuo dentro de las instituciones educativas.

¿Cómo se aplicará la nueva evaluación emocional en las escuelas?

La subsecretaria Tania Rodríguez Mora destacó que los materiales se integrarán por “contenidos explícitos sobre salud mental, gestión de emociones, impactos de las redes sociales y señales de advertencia para solicitar asistencia”.

La estrategia incluye un programa de actividades semanales, materiales educativos y asesoramiento profesional para la evaluación del estado emocional de los estudiantes. Estas iniciativas facilitarán la detección de riesgos y ofrecerán apoyo oportuno dentro del entorno escolar.

Se distribuirán 18 millones de guías informativas

Habrá una hora semanal de actividades socioemocionales

Se realizarán asambleas y pláticas con especialistas

Participarán los docentes, familias y cuidadores

Estrategia nacional integral de salud mental y prevención de riesgos

El programa impactará a más de 6 millones de estudiantes de entre 14 y 18 años, con el apoyo de 678 mil docentes y la participación de millones de familias, en un modelo de intervención integral.

Delgado Carrillo subrayó que esta política responde a datos preocupantes y afirmó que “las escuelas son espacios de comunidad, convivencia y desarrollo integral”, donde se busca prevenir el suicidio, la violencia y el malestar psicológico.