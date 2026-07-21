Títular de la Secretaría de Educación Pública de México.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer un importante balance sobre los programas de apoyo educativo al cierre del ciclo escolar 2025-2026. Entre los anuncios más relevantes destaca que casi 10 millones de estudiantes de primaria pública recibirán un apoyo único de 2 mil 500 pesos durante el mes de agosto para la compra de uniformes y útiles escolares.

Además, la dependencia informó que las Becas para el Bienestar y el programa La Escuela Es Nuestra ampliaron su cobertura durante el último ciclo escolar, beneficiando a millones de alumnos de educación básica, media superior y superior, así como a miles de planteles públicos en todo el país.

La Escuela Es Nuestra también llegó a más planteles. " "

Casi 10 millones de estudiantes recibirán 2,500 pesos en agosto

La SEP explicó que, por iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, el apoyo extraordinario llegará a 9.9 millones de alumnas y alumnos de primaria pública en México.

El recurso será entregado por única ocasión y tendrá como objetivo ayudar a las familias con los gastos del próximo regreso a clases.

Entre los principales anuncios destacan:

9.9 millones de estudiantes de primaria pública recibirán un apoyo único de 2,500 pesos para uniformes y útiles escolares.

La entrega está prevista para agosto de 2026.

El apoyo busca reducir los gastos que enfrentan las familias al inicio del nuevo ciclo escolar.

El beneficio forma parte de las acciones para fortalecer el acceso y la permanencia de los estudiantes en las aulas.

La SEP señaló que esta medida representa uno de los apoyos educativos más amplios implementados para estudiantes de educación básica y forma parte de la estrategia del Gobierno de México para disminuir el abandono escolar.

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Estas Becas Bienestar también ampliaron su cobertura

Además del apoyo extraordinario para estudiantes de primaria, la SEP informó que los distintos programas de Becas para el Bienestar incrementaron el número de beneficiarios durante el ciclo escolar 2025-2026.

La Beca Rita Cetina alcanzó a 5.3 millones de estudiantes de secundaria, mientras que la Beca Benito Juárez benefició a 4 millones 180 mil 147 alumnos de educación media superior. Por su parte, Jóvenes Escribiendo el Futuro apoyó a más de 470 mil universitarios para que continuaran y concluyeran sus estudios.

La Escuela Es Nuestra también llegó a más planteles

Otro de los programas que registró un crecimiento fue La Escuela Es Nuestra, que durante el primer semestre de 2026 entregó recursos directos a más de 71 mil comités escolares.

Del total, más de 65 mil corresponden a escuelas de educación básica y más de 5 mil a planteles de educación media superior, con una inversión cercana a 23 mil millones de pesos destinada a mejorar la infraestructura educativa de acuerdo con las necesidades de cada comunidad escolar.

La SEP recordó que todos estos programas sociales son públicos y están dirigidos exclusivamente al desarrollo educativo, por lo que no pueden utilizarse con fines políticos o partidistas.