La Policía Rodoviaria Federal (PRF) de Brasil anunció una serie de recomendaciones y advertencias para todos los turistas argentinos, uruguayos, paraguayos y chilenos que lleguen al país en auto para vacacionar en las playas de Rio Grande Do Sul y de Santa Catarina.

El objetivo principal de la Policía de tránsito con la publicación de pautas es ofrecer “orientaciones importantes para que puedan disfrutar al máximo las vacaciones en el verano brasileño con información esencial sobre las rutas, las reglas de tránsito y los puntos de apoyo a lo largo del camino”.

Entre los puntos más importantes que difundieron las autoridades de Brasil están la documentación necesaria para viajar, la realización de los procesos de emigración obligatoria, la revisión mecánica del vehículo, la planificación del pernocte y el pago de multas, entre otros.

¿Por qué razón te retienen el auto en la frontera de Brasil?

Según la PRF, las autoridades del país vecino alertaron que todos los conductores extranjeros que tengan multas impagas de entradas anteriores estarán sujetos a posible retención del vehículo tanto en la frontera como dentro del territorio.

“Para evitar sorpresas a lo largo del viaje, es importante verificar en la web de la PRF eventuales multas pendientes vinculadas a tu vehículo. ¡Atención! Las multas no pagadas pueden generar la retención del vehículo en la frontera o en puntos de fiscalización", alertaron desde el sitio oficial de la Policía Rodoviaria.

¿Cómo saber si tengo multas en Brasil y cómo pagarlas?

Los conductores que quieran saber si tienen multas por infracciones cometidas en Brasil, deberán ingresar al siguiente link: https://pesquisa-auto.prf.gov.br/#/pesquisa/consultar-debitos. Allí podrán gestionar el pago de la debida infracción.

La PRF realiza controles regulares en todas las rutas federales y las actas de infracción pueden ocurrir con o sin la detención del conductor. Por lo tanto, para evitar cualquier impedimento al entrar o salir de Brasil, los conductores extranjeros “deben obligatoriamente verificar si hay multas pendientes asociadas a la patente del vehículo”, dice la Policía Rodoviaria.

“El chequeo debe hacerse a través de una web. En caso de que exista una infracción pendiente, el pago debe realizarse antes de la entrada en territorio brasileño, bajo riesgo de cobro inmediato y posible retención del vehículo en puestos de inspección o control”, explicaron.

¿Cuánto cuestan las multas en Brasil?

El precio de las multas por las infracciones más comunes en Brasil:

Exceso de velocidad: multas de R$ 130,16 a R$ 880,41, dependiendo del porcentaje por encima del límite.

Circular sin luces bajas encendidas durante el día en la ruta: infracción media, multa de R$ 130,16.

Adelantamiento prohibido: infracción gravísima, con multa de R$ 1.467,35.

Alcohol al volante: tolerancia cero. Multa de R$ 2.934,70, suspensión de la licencia y necesidad de un conductor con licencia y sobrio para liberar el vehículo. La negativa al test de alcoholemia implica la misma penalidad.

Otro los puntos importantes que destacan el Gobierno Federal de Brasil la importancia de descansar bien entre tramo y tramo. “Conducir cansado aumenta expresivamente el riesgo de accidentes. Hacé paradas para descansar y respetá siempre la señalización, indicaron en el comunicado oficial.

Desde un primer momento el Gobierno brasileño llama a respetar la Legislación de Tránsito Brasileña, prestar “mucha atención a las normas de tránsito” y evitar comportamientos inadecuados, como “manejar de forma agresiva” y realizar maniobras inadecuadas.

El estado actual de las rutas a Canasvieiras, Bombas y Bombinhas y Balneario Camboriú

Las rutas que conectan a los turistas con las playas del sur de Brasil son las más transitadas durante la temporada alta. Entre ellas se destacan la BR-290, BR-116, BR-101 y BR-471, que atraviesan puntos estratégicos del estado de Rio Grande do Sul.

La BR-290 une Uruguaiana con Eldorado do Sul y es una de las vías más utilizadas por quienes ingresan desde Argentina. Actualmente, presenta tramos en obra, lo que obliga a circular con precaución y respetar la señalización.

La BR-116 conecta Jaguarão con Porto Alegre y también registra trabajos de mantenimiento. Las autoridades recomiendan reducir la velocidad y evitar maniobras bruscas en zonas donde se realizan reparaciones.

La BR-471, que va de Pelotas a Chuí, atraviesa la Reserva del Taim, un área protegida donde el cruce de animales silvestres es frecuente. Por esta razón, se aconseja no transitar de noche para disminuir el riesgo de accidentes.

Principales Infracciones Cometidas en 2025 por turistas extranjeros