Limpieza eficaz y económica: agua oxigenada y bicarbonato de sodio en el hogar (foto: archivo).

Si bien no se le suele prestar mucha atención, los rieles de las ventanas son espacios de la casa con problemas frecuentes de higiene, ya que suelen quedar fuera de la rutina diaria de limpieza. Por eso, es habitual que estos espacios acumulen polvo, tierra y restos de humedad , lo que dificulta el funcionamiento de los marcos y en muchas ocasiones, genera malos olores.

Frente a este problema, existe un método casero para reciclar en el hogar que comenzó a ganar popularidad por su sorprendente efectividad. Solo requiere la combinación de dos productos: bicarbonato de sodio con papel film.

Aplicar esta técnica ayuda a remover la suciedad adherida y a neutralizar olores sin necesidad de productos químicos agresivos. Asimismo, evita la llegada de insectos que pueden sentirse atraídos. El motivo detrás del beneficio es que absorbe la humedad que se junta en esos rincones donde es imposible de evitar.

Bicarbonato de sodio con papel film: ¿Por qué funciona este truco casero?

Una de las principales ventajas del bicarbonato es su capacidad para absorber la humedad y los olores sin rayar o generar daños en el material.

Miles de personas ya usan la mezcla de bicarbonato de sodio con azúcar, qué beneficio tiene y por qué es efectiva Fuente: IA

Además, contribuye a mejorar el deslizamiento de las hojas de la ventana. Al eliminar residuos que generan fricción, se reduce el esfuerzo al abrir y cerrar, prolongando la vida útil del sistema corredizo.

También ayuda a prevenir la formación de moho, especialmente en ambientes húmedos o durante épocas de lluvias, donde la condensación suele acumularse en estos sectores.

¿Cómo aplicarlo correctamente?

Aspirar el polvo suelto del riel para arrancar con la superficie lo más limpia posible.

Espolvorear bicarbonato a lo largo de todo el riel.

Rociar con un poco de agua o vinagre para potenciar el efecto del bicarbonato.

y dejar actuar entre 30 minutos y 2 horas. Cubrir con papel film y 2 horas.

Retirar el film y frotar con un cepillo para sacar la suciedad.

Secar bien con un trapo para evitar que quede humedad.

En qué superficies se puede aplicar este método

Este truco es especialmente efectivo en:

Ventanas exteriores e interiores de toda la casa.

Espejos de baño y dormitorios.

Mamparas y puertas de ducha (elimina el sarro y jabón acumulado).

Puertas y ventanales de balcón.

Mesas ratona con tapa de vidrio.

Vitrinas y exhibidores.

Parabrisas de auto (con precaución en los bordes).

Lo que hay que evitar para no arruinar el resultado

Evitá estas acciones frecuentes: