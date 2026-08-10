Con el uso diario, los rieles de las ventanas suelen llenarse de polvo, suciedad y restos de humedad. Aunque muchas veces pasan desapercibidos durante la limpieza del hogar, mantenerlos en buen estado es importante para evitar malos olores y asegurar que las ventanas se deslicen correctamente. En este contexto, el bicarbonato de sodio se presenta como una alternativa práctica, económica y fácil de conseguir para eliminar la suciedad acumulada.

Para qué sirve usar bicarbonato en los rieles

El bicarbonato tiene una textura levemente abrasiva que ayuda a remover la suciedad sin dañar materiales como el aluminio o el PVC. Además, contribuye a neutralizar olores y a reducir la humedad, dos factores comunes en este tipo de superficies.

Entre sus principales usos en los rieles de las ventanas se destacan:

Ayuda a desprender suciedad acumulada.

Reduce olores vinculados a la humedad.

Cómo limpiar los rieles paso a paso

El proceso es sencillo y se puede hacer con elementos que suelen estar en casa:

Retirar el polvo suelto con un cepillo o aspiradora. Colocar bicarbonato sobre el riel. Agregar unas gotas de agua para formar una pasta. Dejar actuar entre 5 y 10 minutos. Frotar con un cepillo chico o de dientes. Limpiar con un paño húmedo y secar.

Poner bicarbonato en los rieles de las ventanas: para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos en limpieza (foto: archivo).

Si hay suciedad más difícil, se puede sumar un poco de vinagre para facilitar la limpieza.

Se recomienda limpiar los rieles una vez por mes. En lugares con más polvo o humedad, se puede repetir con mayor frecuencia para mantenerlos en buen estado.

Por qué se usa bicarbonato en la limpieza del hogar

El bicarbonato de sodio se utiliza desde hace tiempo en tareas domésticas por su capacidad para limpiar de forma suave y ayudar a neutralizar olores. Por eso sigue siendo una opción frecuente en distintos espacios de la casa.