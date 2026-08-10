Poner tres cucharas en la ventana: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo. (Representación creada con IA)

Los trucos caseros para reducir la humedad y la condensación suelen ganar popularidad rápidamente en las redes sociales. Entre los más difundidos aparece una práctica que propone ubicar tres cucharas de metal sobre el marco de una ventana, especialmente durante los meses de bajas temperaturas.

La propuesta se presenta como una alternativa sencilla para disminuir el empañamiento de los vidrios. Sin embargo, su alcance es limitado: no sustituye una buena ventilación ni soluciona problemas de humedad estructural. Su funcionamiento se relaciona con un principio físico y, en caso de tener algún efecto, este se concentra en la zona donde se aplica.

Atención: por qué algunas personas ponen tres cucharas en la ventana

La recomendación que más circula consiste en colocar tres cucharas metálicas, preferentemente de acero inoxidable, sobre el marco de la ventana. La indicación es ubicarlas con el mango apuntando hacia el interior de la vivienda y la parte cóncava orientada hacia afuera.

El método parte de una explicación relacionada con la conductividad térmica del metal. Como las cucharas transmiten el calor más rápido que el vidrio, se enfrían antes y el vapor de agua presente en el ambiente tendería a condensarse sobre ellas en lugar de hacerlo directamente sobre la ventana.

De acuerdo con esta teoría, las gotas que se acumulan en las cucharas pueden deslizarse hacia el exterior. De esta manera, se busca evitar que parte de la humedad permanezca sobre el vidrio o se acumule en el alféizar.

Poner una cuchara de metal en la ventana: para qué sirve y por qué cada vez más personas recomiendan este truco Representación creada con IA

¿Realmente funciona este truco?

El fundamento físico relacionado con la conductividad térmica del metal es real. Sin embargo, especialistas y publicaciones sobre el tema coinciden en que el efecto es muy puntual, ya que solo influye en la zona donde se encuentran las cucharas.

Por ese motivo, este truco no elimina la humedad del ambiente, ni evita por completo la aparición de condensación cuando existe poca ventilación, diferencias importantes de temperatura o problemas estructurales en la vivienda.

En esos casos, las medidas más efectivas siguen siendo ventilar los ambientes todos los días, controlar las fuentes de humedad y, si es necesario, utilizar deshumidificadores o mejorar el aislamiento de puertas y ventanas.

También existe una versión vinculada a creencias populares

Además de la explicación práctica, circula otra versión que no tiene base científica. Algunas personas colocan cucharas en la ventana como parte de un ritual simbólico relacionado con la abundancia o las nuevas oportunidades.

Según esta creencia, la cuchara representa un recipiente dispuesto a recibir, mientras que la ventana simboliza la conexión entre el interior del hogar y el exterior. Generalmente, este ritual se realiza por la noche o durante la luna llena.

No obstante, no existe evidencia científica que demuestre que esta práctica produzca efectos reales, por lo que debe entenderse únicamente como una creencia o tradición popular.